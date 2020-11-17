Kardeş Eller Balören'de umut oldu - Son Dakika

İzmit Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olan "Kardeş Eller" projesi kapsamında iki hayırsever, ihtiyaç sahibi vatandaşa akülü sandalye hediye ederek, kardeş eli uzattı.

İzmit Belediyesinin Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında hayata geçirdiği "Kardeş Eller" projesi ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşadıkları sıkıntılar giderilmeye devam ediyor. İzmit Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere kendi imkanlarıyla verdiği desteğin yanı sıra bu proje hayırsever vatandaşları da ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Balören Köyü'nde tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan bir vatandaşın belediyeye başvurması sonucunda bir hayırseverin kendisine akülü sandalye hediye ederek sıkıntısını gidermesi Kardeş Eller projesinin bir kez daha önemini gösterdi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Kardeş Eller" projesi kapsamında Balören Köyü'nde ikamet eden yakını için Ahmet Ateş'in akülü sandalye talebi sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan sosyal inceleme sonrasında olumlu bulundu. Konuyla yakından ilgilenen sosyal hizmet uzmanlarının çalışması sonucunda bir hayırsever vatandaş ihtiyaç sahibi aileyle bir araya getirilerek talep edilen akülü sandalye vatandaşa hediye edildi. Böylelikle "Kardeş Eller" projesi ile bir ailenin engeli daha aşılmış oldu.

Akülü sandalyesine kavuşan ihtiyaç sahibinin yakını Ahmet Ateş, Hürriyet'e teşekkür ederek, "İzmit Belediyesine telefonla akülü sandalye talebinde bulunduğumda ilgili yerlere yönlendirildim. Sosyal hizmet uzmanları tarafından üç gün içerisinde geri dönüş aldım. İncelemelerde bulundular. Sonraki süreçte sosyal hizmet uzmanları ile görüştüm ve bizi bağışçı ile görüştüreceklerini söylediler. Bağışçı ile görüştük ve talebimden kısa bir süre sonra akülü sandalye hediye edildi. Bu açıdan olumlu bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Bu hizmetler devam ettikçe Fatma Hanım sayesinde İzmit çok daha iyi olacak" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hayata geçirdiği "Kardeş Eller" projesine destek olmak ve ihtiyaç sahibi ailelere umut olmak isteyen tüm hayırsever vatandaşlar İzmit Belediyesi internet sitesinden ve telefon numarasından iletişime geçerek destek sağlayabilir. - KOCAELİ