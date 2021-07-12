Üye Girişi
Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek - Son Dakika

Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek

12.07.2021 15:49

- Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahattin Güneş: "Abim diye söylemiyorum, Şenol Güneş ülkenin en başarılı hocasıdır" Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahattin Güneş, Avrupa Şampiyonası sonrası eleştirilerin odağından olan abisi Şenol Güneş'in,...

- Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahattin Güneş:

"Abim diye söylemiyorum, Şenol Güneş ülkenin en başarılı hocasıdır"

TRABZON - Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahattin Güneş, Avrupa Şampiyonası sonrası eleştirilerin odağından olan abisi Şenol Güneş'in, ülkenin en başarılı hocası olduğunu söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, 2021-2022 sezonu öncesi Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı. Trabzon'a teknik direktör olarak ilk kez geldiğini belirten Bahattin Güneş, "İlk antrenörlük dönemimde Samet Hoca ile birlikte kupa aldım. ve ilk kez teknik direktör olarak geliyorum Trabzon'a. Başkan Celil Hekimoğlu ile birlikte kupa almak istiyorum. Kader bizi birleştirdi. Memleketime, yuvama geldim. Sabırla çalışacağız. Bu takım 80 gol atmış. İyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Deneyimli oyuncularımız var. Genç oyuncularımız var. Burhan ayrılmak durumunda kaldı. Önümüze bakmak zorundayız. Yapılan planlarda daha genç daha dinamik. Trabzonspor ile de iş birliği içinde ilerleyeceğiz. Çok yetenekli oyuncular var. El ele bize katkı sağlamayacaklardır ki katkı da sağlamaları da gerekmedir. Bu sezon buna ihtiyacımız var" dedi.

"Dinamik bir takım kurmak istiyoruz"

Transfer dönemi hakkında konuşan Güneş, "Dinamik bir takım kurmak istiyoruz. Trabzonspor altyapısından yetenekli gençler var, takımımıza dahil olacaklar. Şu an kampta olanlar var. Bu süreçte iki kulübün ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bakış açısı çok önemli. Bunun dışında tecrübeli oyuncularımız var. Tecrübe ve dinamikliği harmanlayarak güzel bir takım kurma niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Çok değerli bir abim var"

Avrupa Şampiyonası sonrası eleştirilerin odağından olan abisi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Bahattin Güneş, "Futbol adamı olarak baktığım zaman çok değerli bir abim var bir kere, yaptığı başarılarda ortada. Bunun hiç konuşulmasına gerek de yok. Bunu konuştuk mu çok farklı yerlere gider. Ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu değerleri çok daha iyi tanıtmamız lazım. Brezilya'ya gittiğinizde efsane olmuş oyuncuların heykellerini görüyorsunuz. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer gibi değerlerin heykellerini Akyazı etrafına dikip onları daha çok tanıtmamız lazım. Kitapla değil heykeliyle tanıtmamız lazım. Ben istesem bunları isterim, ben de şampiyonluk yaşadım ama onlara daha çok değer verilmesi gerekir. Burası İngiltere gibi futbolun beşiği bir yer. O yüzden biz onlara sahip çıkalım. Sadece kulaktan dolma şeylerle gitmeyelim" dedi.

"Bana göre ülkenin en başarılı hocasıdır"

Bahattin Güneş, abisi Şenol Güneş'in ülkenin en iyi hocası olduğunu belirterek, "Gökdeniz, Yattara bakın bunlar çok büyük değerler. Benim de geçmişimde büyük başarılar var ama sokağa çıktığımızda herkes bana efsane diyen Yattara'nın peşinden gidiyor. Şenol Güneş'i konuşmanın bir anlamı yok. Ben abim diye de söylemiyorum. Çok değerli bir insan, öğretmen, buranın bağrından çıkmış. Burası için ölen kişi. Ben burada onu savunma adına söylemiyorum, iyi bir futbol adamı, başarılı olduğu zaman herkes iyi arkanda, başarısız olduğu zaman sıkıntılar oluyor. Bence tartmaları lazım, vicdanlara bırakmak lazım. Gurur duyduğumuz kişi, yaptığı başarılar ortada ama futbolda bunun ölçüsü yok. Bana göre ülkenin en başaralı hocası ama diğerlerine göre değil. Bana göre doğruları yapıyor. Eksikleri de oluyor. Herkes aynı on biri sahaya çıkartamaz. Bunun bir ölçüsü yok. Baktığında dünya 3'ncüsü olmuş biri, Avrupa Şampiyonası'na katılmış. Norveç, Hollanda ve Fransa gibi takımlar karşısında galip gelen bir takım Avrupa Şampiyonası'nda ise galibiyet yok. Bence bunları konuşmaya gerek yok. Sizleri kırmama adına konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu tesisler Süper Lig'i bile kaldırır"

Celil Hekimoğlu ile arasında geçen görüşmeden bahseden Güneş, "Celil Hekimoğlu çok net bir insan. İsteklerini açıkça söyledi. Verdiği sözü yerine getiren bir insan. Buraya çok güzel bir tesis yapmış, Trabzon'a kazandırmış. Ben inanıyorum ki bu tesisler sadece 2. Lig'i değil Süper Lig'i bile kaldırabilecek seviyede "ifadelerini kullandı.

Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek
Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek
Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek
Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek

Avrupa Şampiyonası, Hekimoğlu Trabzon, Şenol Güneş, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 21:32 Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı 21:18 Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 20:58 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı 20:35 Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi 20:09 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi 19:39 Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi
Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var 18:58 Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var Cani koca, oğlunun gözü önünde karısını kafasından vurarak öldürdü 18:46 Cani koca, oğlunun gözü önünde karısını kafasından vurarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi         
21:43
Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti         
21:22
Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz         
21:06
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı         
20:40
Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı         
20:18
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor         
19:43
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu         
19:11
Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti         
18:51
Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı         
18:17
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak         
17:23
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 22:09:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardeş Güneş'ten abi Güneş'e destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement