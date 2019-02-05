Kardeş İlçelerle İmzalar Atıldı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Gelin Kardeş Olalım' Projesi'nin imza töreni gerçekleştirildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Gelin Kardeş Olalım' Projesi'nin imza töreni gerçekleştirildi.



Kardeş ilçelerin refah düzeyini arttırarak Türkiye'nin küresel rekabette daha fazla söz sahibi olmasını sağlama amacı taşıyan, 'Gelin Kardeş Olalım Projesi' protokol imza töreni yapıldı.



Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İl Müdürü Mustafa Özen, ilçe ve kardeş ilçe kaymakamları ve müdürleri, kurum müdürleri, öğretim görevlileri ile bakanlık personeli katıldı.



Antalya'nın ilçeleri belirlenen kardeş ilçeleriyle karşılıklı protokol; kardeş ilçe kaymakamları, kardeş ilçe Tarım ve Orman müdürleri tarafından imzalandı. Salonda, projenin tanıtım filmi gösterildi.



Kardeş olan ilçeler



Proje kapsamında Eskişehir Beylikova Konyaaltı ilçesiyle, Muş Malazgrit Döşemealtı ilçesiyle, Siirt Tillo, Elmalı ilçesiyle, Erzurum Tortum, Alanya ilçesiyle, Van Gevaş Serik ilçesiyle, Tunceli Ovacık, Aksu ilçesiyle, Bitlis Tatvan Kumluca ilçesiyle, Kütahya Simav Kemer ilçesiyle, Manisa Gördes Finike ilçesiyle, Zonguldak Devrek Manavgat ilçesiyle, Yozgat Boğazlıyan Demre ilçesiyle, Diyarbakır Sur Gazipaşa ilçesiyle, Şanlıurfa Halfeti Kepez ilçesiyle, Konya Tuzlukçu Muratpaşa ilçesiyle, Balıkesir Edremit Kaş ilçesiyle, İzmir Selçuk ve Samsun Bafra ilçeleri ise il müdürlüğü ile kardeş oldu. - ANTALYA

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