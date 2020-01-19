Kardeş katili adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kardeş katili adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kardeş katili adliyeye sevk edildi

18 dakika önce

Elazığ'da üvey ağabeyini tüfekle vurarak öldürmekten gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kardeş katili adliyeye sevk edildi, System.String[]

Elazığ'da üvey ağabeyini tüfekle vurarak öldürmekten gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.


Olay, dün merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 94. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi.S.S. (39), tüfekle üvey ağabeyi Paşa S'nin (61) evine giderek kapıyı çaldı. Ailesi İstanbul'da olduğu için evde yalnız bulunan Paşa S. kapıyı açtı. Bu sırada tüfeği doğrultan S.S., ağabeyini vurarak kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Paşa S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında ağabeyin cansız bedeni cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelinin kimliğini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit eden polis, yaya olarak kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Emniyette ifadesi alınan zanlı bugün adliyeye sevk edildi. Cinayetin nedeni bilinmezken, şahsın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. - ELAZIĞ

İstanbul, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bursa'da intihara kalkışan adamı, vatandaşlar gülerek izledi
Gasp ettikleri 10 bin lira ile alem yapıp saç boyattılar İstanbul'da hafta içi kar bekleniyor Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 13:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardeş katili adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]