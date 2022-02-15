Üye Girişi
Kardeş katili oldu! Üstüne iftira attı, her şeyi çapraz sorguda itiraf etti - Son Dakika

Kardeş katili oldu! Üstüne iftira attı, her şeyi çapraz sorguda itiraf etti

15.02.2022 10:47
Kardeş katili oldu! Üstüne iftira attı, her şeyi çapraz sorguda itiraf etti

Adana'da Müslüm Şengül, çıkan tartışma sonucu abisi Abdulkadir Şengül tarafından tüfekle öldürüldü. Aile ise olayı gizleyip polise, "Evimizi kar maskeli şahıslar bastı. Müslüm'ü kar maskeli şahıslar öldürdü" ifadelerini kullandı. Çapraz sorguda her şeyi itiraf eden Abdulkadir Şengül, tutuklandı.

10 Şubat günü Yüreğir ilçesinde öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşan Abdulkadir Şengül (26), mahalledeki kıraathaneye gitti. Abdulkadir Şengül eve dönmeyince ağabeyi Müslüm Şengül (28) de yanına gitti.

KARDEŞİNİ VURUP HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YAPTI

İki kardeş bir süre tartıştıktan sonra eve döndü. Burada tartışmanın devam etmesi üzerine Müslüm Şengül, evdeki pompalı tüfekle kardeşi Abdulkadir Şengül'ü boynundan vurdu. Ağır yaralanan Abdulkadir Şengül kanlar içerisinde yere yığılırken, Müslüm Şengül ise pompalı tüfeği saklayıp eve geri geldi.

KAR MASKELİ KİŞİLERİN EVİ BASTIĞINI SÖYLEDİLER

Bir süre sonra eve yeniden dönen Müslüm Şengül ile ailesi bağırıp ağlamaya başlayınca komşuları polis ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kan kaybeden Abdulkadir Şengül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şengül'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerine ifade veren Müslüm Şengül, kar maskeli iki kişinin motosikletle evlerine geldiğini ve kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtıklarını anlatarak ağladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin evin holünde bulunmasından şüphelenip Müslüm Şengül ile ailesini gözaltına aldı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bölgede cinayetin işlendiği saatlerde Müslüm Şengül'ün verdiği eşkale uygun şüphelilerin olmadığını belirledi. Çapraz sorguya alınan aile bireyleri cinayeti Müslüm Şengül'ün işlediğini itiraf etti. Katil zanlısı ağabey Müslüm Şengül, ifadesinde, "Abdulkadir sürekli eve geç geliyordu. Ben de dışarı çıkmaması konusunda uyardım. Eve döndükten sonra evdeki pompalı tüfeği temizlemek için çıkarttım. Tüfekle uğraştığım sırada birden ateş aldı ve kardeşim kanlar içerisinde yere yığıldı. Kasıtlı bir şekilde vurmadım" dedi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞLERDİ

Polisin yaptığı çalışma sonucu Müslüm Şengül'ün, cinayeti işledikten sonra pompalı tüfeği mahallede bulunan boş bir araziye attığı, daha sonra da eve dönüp kardeşini kendisinin vurmadığını söylemeleri konusunda ailesini yönlendirdiği belirlendi. Şengül ailesinin daha sonra feryat edip, durumu polise bildirdiği ve olay yerinde sinir krizleri geçirdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Şengül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otopsisinin ardından cenazesi morgdan alınan Abdulkadir Şengül ise yakınları tarafından defnedildi.

YORUMLAR
500

Müslüm, Polis, Adana, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardeş katili oldu! Üstüne iftira attı, her şeyi çapraz sorguda itiraf etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:47 Kardeş katili oldu! Üstüne iftira attı, her şeyi çapraz sorguda itiraf etti
10:43 İşgal beklenirken Kremlin'in açıklaması büyük ses getirdi: Putin müzakere ve diyaloğa hazır
10:41 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Alparslan'ın yeni planı ne olacak?
10:38 Gole top toplayıcı engeli! Ender görülen olay hakemleri bir araya getirdi
10:30 Önce hap vermiş, sonra içki içirmişti! Başhekim, kadın doktora cinsel saldırıdan 15 yıl ceza aldı!
10:33 İnternet sitesine öyle bir ilan verdi ki gören aradı
10:30 Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı
10:28 Al Sana Haber programı Flash TV'den ayrıldı! Seyhan Soylu: Bana siyasal mobbing yapıldı
10:24 Kırmızı biberin tarla fiyatı ile market fiyatı arasındaki farka üretici bile tepkili!
10:03 TÜİK, işsizlik oranını açıkladı: İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 78 bin düştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:56:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kardeş katili oldu! Üstüne iftira attı, her şeyi çapraz sorguda itiraf etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement