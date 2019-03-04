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Kardeş Kavgası Cinayetle Bitti

24 dakika önce

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde müstakil evde balta ve bıçak darbeleri ile öldürülmüş olarak bulunan Serkan Ö.'nün (37) katil zanlısı kardeşi Ferhat Ö. (39) çıktı.

Kardeş Kavgası Cinayetle Bitti, System.String[]
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde müstakil evde balta ve bıçak darbeleri ile öldürülmüş olarak bulunan  Serkan Ö.'nün (37) katil zanlısı kardeşi Ferhat Ö. (39) çıktı. Gözaltına alınan Ferhat Ö., sorgusunda kardeşini öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Yenice Mahallesi Kaplıca Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Cinayet ihbarı üzerine verilen adrese giden polis ekipleri, başında ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunan Serkan Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerini inceleyen ekipler, suç aleti balta ve bıçağa el koydu. Serkan Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri ise cinayeti işlediği şüphesiyle ağabeyi Ferhat Ö.'nün peşine düştü.

Gece saatlerinde Ferhat Ö.'yü  Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yürürken gören polis ekibi, şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin çağrısına uymayan Ferhat Ö., koşarak kaçmaya çalıştı, polis ekibi de peşine düştü. Cadde üzerindeki kovalamacada kısa sürede yakalanan Ferhat Ö., gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Alkollü olduğu anlaşılan şüpheli sorgulanmak üzere Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ferhat Ö.'nün sorgusunda, önce kardeşinin balta ile saldırdığını, kardeşinin alkollü olduğunu, kendini korumak için karşı koyduğunu ve kardeşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ferhat Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlamasının ardından adliyeye sevk edildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:31 Kaynak: DHA

Ankara, Kızılcahamam, Güncel
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