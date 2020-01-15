Kardeş kent protokolü imzalandı - Son Dakika
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Kardeş kent protokolü imzalandı

6 saat önce

Muratpaşa ve Isparta'nın 7 bin 500 nüfuslu ilçesi Gönen arasında 'Kardeş Kent' protokolü düzenlenen törenle imzaladı.

Kardeş kent protokolü imzalandı, System.String[]

Muratpaşa ve Isparta'nın 7 bin 500 nüfuslu ilçesi Gönen arasında 'Kardeş Kent' protokolü düzenlenen törenle imzaladı. Törende imzaları Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen attı.


Türk turizminin başkenti Antalya'nın kalbi Muratpaşa ile Isparta'ya 25 kilometre uzaklıkta bulunan 7 bin 500 nüfuslu Gönen belediyeleri 'Kardeş Kent' oldu. İki belediye arasında kardeş kent protokolünü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen'in katıldığı törenle imzalandı.


Törende konuşan Kesmen, destekleri ve ilgisi dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Uysal ise Gönen'in bir tarım kenti olmasının yanı sıra yetiştirdiği öğretmenlerle Cumhuriyet tarihinde derin izler bırakan Gönen Köy Enstitüsü'nün de bulunduğu yer olduğunu söyledi. Gönen'le kardeş şehir olmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Uysal, belediyeler arasında dayanışmanın önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından iki başkan, Muratpaşa ve Gönen belediyelerini 'kardeş kent' yapan protokolü imzaladı. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Isparta, Gönen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:04 Kaynak: İHA
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