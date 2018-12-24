Son Dakika Haberleri: Kardeş Kent Razgrad'dan Başkan Kurt'a Ziyaret

Kardeş Kent Razgrad'dan Başkan Kurt'a Ziyaret

42 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Bulgaristan'ın Razgrad kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Erdinç Hasanov, Odunpazarı Belediyen Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Kardeş Kent Razgrad'dan Başkan Kurt'a Ziyaret, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Bulgaristan'ın Razgrad kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Erdinç Hasanov, Odunpazarı Belediyen Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Hasanov ile Kurt bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Razgrad Belediye Başkan Yardımcısı Erdinç Hasanov, Odunpazarı Belediyesi'nin birçok çalışmasını rol model aldıklarını kaydetti. Hasanov, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.

Hasanov'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, Razgrad Belediyesi'nin Odunpazarı'nın kardeş belediyesi olduğunu belirtti. Odunpazarı'nda çok sayıda Rumeli balkanlarından gelen soydaşın yaşadığını ifade eden Başkan Kurt, "Bulgaristan ile güçlü bağlantıları olan bir ilçeyiz. Rumeli Balkanları ile ilişkilerimizi çok önemsiyoruz. Razgrad ile kardeş şehir ilişkilerimize, Avrupa'da iki kardeş ülke ve iki kardeş kent olarak devam edeceğiz. Ben bir kez daha nazik ziyaretlerinden dolayı Erdinç Hasanov'a teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:04 Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Razgrad, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü

Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:46:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardeş Kent Razgrad'dan Başkan Kurt'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]