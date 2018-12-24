Kardeş Kent Razgrad'dan Başkan Kurt'a Ziyaret
42 dakika önce
Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Bulgaristan'ın Razgrad kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Erdinç Hasanov, Odunpazarı Belediyen Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.
Odunpazarı Belediyesi
'nin kardeş belediyesi olan Bulgaristan
'ın Razgrad
kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Erdinç Hasanov, Odunpazarı Belediyen Başkanı Kazım Kurt
'u ziyaret etti.
Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Hasanov ile Kurt bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Razgrad Belediye Başkan Yardımcısı Erdinç Hasanov, Odunpazarı Belediyesi'nin birçok çalışmasını rol model aldıklarını kaydetti. Hasanov, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi.
Hasanov'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, Razgrad Belediyesi'nin Odunpazarı'nın kardeş belediyesi olduğunu belirtti. Odunpazarı'nda çok sayıda Rumeli
balkanlarından gelen soydaşın yaşadığını ifade eden Başkan Kurt, "Bulgaristan ile güçlü bağlantıları olan bir ilçeyiz. Rumeli Balkanları ile ilişkilerimizi çok önemsiyoruz. Razgrad ile kardeş şehir ilişkilerimize, Avrupa
'da iki kardeş ülke ve iki kardeş kent olarak devam edeceğiz. Ben bir kez daha nazik ziyaretlerinden dolayı Erdinç Hasanov'a teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:04 Kaynak: İHA
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