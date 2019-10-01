Son Dakika Haberleri: Kardeş kentten Nilüfer'e ziyaret
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Kardeş kentten Nilüfer'e ziyaret

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin Adıyaman'daki kardeş kenti Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Başkan Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, ortak projeler yapmak istediklerini belirtti.

Kardeş kentten Nilüfer'e ziyaret, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin Adıyaman'daki kardeş kenti Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Başkan Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, ortak projeler yapmak istediklerini belirtti.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Adıyaman'daki kardeş kent olan Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç'ı makamında ağırladı. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ile Adem Vural da hazır bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Kılıç, Nilüfer Belediyesi ile ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. Kılıç, Erdem'i Tut ilçesine de davet etti.


Kardeşlik ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, karşılıklı ziyaretlerin ilişkileri pekiştirdiğini ifade etti. Erdem, ortak projeler hayata geçirerek, kardeş kentler arasındaki bağları da güçlendirdiklerini ifade etti. - BURSA

Turgay Erdem, Mehmet Kılıç, Adıyaman, Tut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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