Kardeş Kiel'den Expo'ya anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardeş Kiel'den Expo'ya anlamlı destek - Son Dakika

Kardeş Kiel'den Expo'ya anlamlı destek

14 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın Almanya'daki iki kardeş şehrinden biri olan Kiel'den gelen yetkilileri ağırladı.

Kardeş Kiel'den Expo'ya anlamlı destek, System.String[]

Başkan Savaş, kardeş şehrin yöneticilerine 2021 yılında Hatay'da gerçekleşecek olan EXPO'nun proje detaylarını aktardı.

Yeniden Hatay'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve EXPO hakkında düşüncelerini açıklayan Kiel Belediye Meclis Başkanı Hans Werner Tovar, "Kardeş şehrimizin EXPO'ya ev sahipliği yapması bizim için de çok sevindirici. EXPO kırsal kalkınma projesi olarak Hatay'a büyük değer katacak. Biz de ülkeler bahçesindeki yerimizi alacağız. Kardeş şehrimizin yapacağı bu organizasyon için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" diyerek EXPO projesine hayranlığını ve desteğini açıkladı.

Kardeş şehir Kiel yöneticilerinin ziyareti ve EXPO'ya vereceği katkılardan ötürü teşekkürlerini ileten Başkan Savaş, "Kardeşimizin EXPO'ya vereceği destek bizim için çok anlamlı. Onları da EXPO'da ağırlayacağımız için çok mutluyum. EXPO, şehrimizin yerelden kalkınmasına büyük katkı sağlayacak ve biz bunu tüm bileşenlerimizle birlikte başaracağız" dedi.

Meclis Başkanı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:10 Kaynak: Bültenler
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