Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı: "O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi" - Son Dakika
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Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı: "O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi"

27.04.2022 20:42

Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı: "O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi" Öldürülen halk eğitimi merkezi müdürünün cenazesi memleketine uğurlandı Sakarya'da kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Adapazarı Halk Eğitim Merkezi...

Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı: "O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi"

Öldürülen halk eğitimi merkezi müdürünün cenazesi memleketine uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'da kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar'ın cenazesi, Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi. Uygar'ın iyi bir yönetici olduğunu boğazı düğümlenerek anlatan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi eğitmeni, "O kadar vicdanı iyi birisiydi ki, kin tutmayan bir insandı. O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi" dedi.

Olay, dün Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezin müdürü Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı pompalı tüfekle vuruldu. Uygar kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Uygar hayatını kaybetti. Şüpheli M.Z.U. ise Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Cenazesi Hatay'a gönderildi

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar'ın cenazesi, hastanedeki işlemleri sonrasında yöneticilik yaptığı kurumun önüne getirildi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın yanı sıra Uygar'ın çalışma arkadaşları, ailesi, yakınları ve kursiyerler katıldı. Uygar'ın cenazesi, gözyaşları içinde memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde defnedilmek üzere yola çıktı.

"O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi"

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde eğitmen olarak görev yapan Hikmet Noyan, "Nasıl olur? Bir insan kendi canına nasıl kıyabilir? Anlamakta güçlük çekiyorum. Vahit hocam gerçekten bu kurumu ayağa kaldıran birisiydi. Çalışkanlığına bütün hocalarımız şahit, bir memur gibi oturup kendi işini de yapabilirdi ama yeni olan binayı baştan oluşturdu. Devamlı bir şeyler üretme ve yapma peşindeydi. Allah ailesine, dostlarına sabır versin hepimiz çok üzüldük. O kadar vicdanı iyi birisiydi ki, biri onunla tartışsa bile iki gün sonra gidip konuşabilirdi, kin tutmayan bir insandı. O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi. Allah razı olsun ondan mekanı cennet oldun başka diyecek bir şey diyemiyorum" dedi.

Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı: O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi
Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı: O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi
Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı: O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi
Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı: O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi

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Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı Son dakika... Hatay'da tarihi eser operasyonu Son dakika... Hatay'da tarihi eser operasyonu

Halk Eğitimi Merkezi, Sakarya, Hassa, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı: 'O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeş kurbanı olan mesai arkadaşını boğazı düğümlenerek anlattı: "O sadece bir müdür değildi hepimizin ağabeyiydi" - Son Dakika
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