Kardeş Okuldan Yardım Eli
1 saat önce
Samsun Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu Ortaokulu Müdürü ve ekibi, Pelitbükü Karacak İlkokuluna ve kırsal mahalledeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.
Samsun Alaçam
Şehit Muhammet Ali Aksu
Ortaokulu Müdürü ve ekibi, Pelitbükü Karacak İlkokuluna ve kırsal mahalledeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.
Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu
Ortaokulu ile Pelitbükü Karacak İlkokulunun kardeş okul olması nedeniyle Şehit Muhammet Ali Aksu Ortaokulu Müdürü Ali Ak ve ekibi, Pelitbükü Karacak İlkokuluna ve Pelitbükü Mahallesi'nde okuyan öğrencilere, ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve gıda yardımı yaptı.
7 mahalleden oluşan 1300 rakımlı Pelitbükü Mahallesi'nin karlı yollarında zaman zaman aracın lastiklerine zincir takıp ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı yapan ekip, köylüler tarafından hayır dualarıyla uğurlandı. - SAMSUN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:03 Kaynak: İHA
Son Dakika! Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek
İsmail Metin Temel'in, Münbiç Operasyonuna Karşı Çıktığı İçin Görevden Alındığı İddia Edildi
Gözü Dönmüş Sapık, 82 Yaşındaki Görme Engelli Kadına Tecavüz Etti
Alkollü İçeceğe Yeni Yılda Vergi Zammı! 70'lik Rakının Toplam Vergisi 79,86 TL'ye Çıktı