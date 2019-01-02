Son Dakika Haberleri: Kardeş Okuldan Yardım Eli

Kardeş Okuldan Yardım Eli

1 saat önce

Samsun Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu Ortaokulu Müdürü ve ekibi, Pelitbükü Karacak İlkokuluna ve kırsal mahalledeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Kardeş Okuldan Yardım Eli, System.String[]
Samsun Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu Ortaokulu Müdürü ve ekibi, Pelitbükü Karacak İlkokuluna ve kırsal mahalledeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu Ortaokulu ile Pelitbükü Karacak İlkokulunun kardeş okul olması nedeniyle Şehit Muhammet Ali Aksu Ortaokulu Müdürü Ali Ak ve ekibi, Pelitbükü Karacak İlkokuluna ve Pelitbükü Mahallesi'nde okuyan öğrencilere, ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve gıda yardımı yaptı.

7 mahalleden oluşan 1300 rakımlı Pelitbükü Mahallesi'nin karlı yollarında zaman zaman aracın lastiklerine zincir takıp ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı yapan ekip, köylüler tarafından hayır dualarıyla uğurlandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

Aksu, Muhammet Ali, Alaçam, Güncel
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