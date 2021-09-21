Kardeş Şehir Başkanları Libya'da buluştu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve iş insanları ile birlikte kardeş şehir protokolünü imzalamak üzere gittiği Libya'da Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sguti'yi ziyaret etti.

6 bin yıllık tarihi geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan, yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu, 16 ilçesi, 5 üniversitesi, 3 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi ile ticaretin, eğitimin, sağlığın, sporun, gastronominin ve endüstrinin merkezi olan Kayseri, endüstri, ticaret ve kültürel alanda ilişkileri geliştirmek için Libya'nın Misurata şehri ile 'kardeş şehir' olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve iş insanlarının yer aldığı heyet ile birlikte Libya'nın Misurata kentine gitti. Başkan Büyükkılıç, Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi için, Libya'nın Misurata Belediyesi ile kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konusunda kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik imzalanacak protokol öncesi Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sguti'yi ziyaret etti. Tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek ve ticari ilişkileri geliştirmek adına ilçe belediye başkanları, sanayiciler ve iş adamlarıyla birlikte Libya'nın Misurata şehrine ziyarette bulunduklarını ifade eden Büyükkılıç, "Ziyarette Kayseri heyeti olarak Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sguti ile bir araya gelerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın ve kıymetli Kayserili hemşehrilerimizin selamlarını kendilerine ilettik" dedi. Başkan Büyükkılıç, yapılacak çalışmaların verimli geçmesini temenni ederek, tarihten gelen kadim dostluğun ve birlikteliğin daha da güçlendirilerek devam etmesini istediklerini vurgulayarak, Kayseri'nin Misurata kenti gibi endüstri ve ticaret merkezi olduğunu belirtti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sguti'ye kök boyadan ve yünden yapılmış, el emeği göz nuru el yapımı kilim hediye etti. - KAYSERİ