Kardeş şehir Fojnica'da Ramazan'ın bereketi paylaşıldı
20 dakika önce
ÜMRANİYE Belediyesi kardeş şehir uygulamalarıyla dostluk köprüleri kuruyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE Belediyesi kardeş şehir uygulamalarıyla dostluk köprüleri kuruyor. Ümraniye
Belediyesi Bosna Hersek
'in Fojnica şehrinde iftar yemeğine katıldı. Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezi'nde kurulan kardeşlik sofrasında ramazanın bereketi hep birlikte paylaşıldı. Fojnica İslam Meclisi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen iftar yemeğine Fojnica kamu kurumlarının yöneticileri ve Fojnica halkı katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan program, iftar yemeğinin ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.
KARDEŞ ŞEHİRDE ANLAMLI İFTAR YEMEĞİ
Programda bir konuşma gerçekleştiren Fojnica Belediye Başkanı Sabahuddin Klisura geleneksel hale gelmiş olan Fojnica İftarlarını seçim yoğunlu olmasına rağmen bu yıl da sürdüren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti. İftar programının iki dost ülke ve iki kardeş şehir için son derece anlamlı olduğunu vurguladı. İlahi dinletisiyle devam eden program hediyeleşme ile son buldu.
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