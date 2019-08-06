Son Dakika Haberleri: Kardeş şehir Gangneung'dan Başkan Altay'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kardeş şehir Gangneung'dan Başkan Altay'a ziyaret

2 saat önce

Konya'nın kardeş şehri, Güney Kore'nin Gangneung Belediye Başkanı Kim Han-Geun ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Kardeş şehir Gangneung'dan Başkan Altay'a ziyaret, System.String[]
Konya'nın kardeş şehri, Güney Kore'nin Gangneung Belediye Başkanı Kim Han-Geun ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya'nın tarihi dokusundan etkilendiğini belirten Gangneung Belediye Başkanı Kim Han-Geun, "Konya, Türkiye'nin en verimli bölgesi, insanın kalbi gibi. Konya'yı çok seviyorum. Çatalhöyük'ü gezdik, çok etkilendim. Kardeş iki şehrin ilişkilerini daha fazla geliştirmek istiyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Güney Kore'ye Türkiye'nin büyük bir sevgisi olduğunu belirterek, kardeş şehir Gangneung ile ilişkileri daha fazla artırmayı arzu ettiklerini, ziyaretin buna büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Ziyaretin sonunda Başkan Altay, Gangneung Belediye Başkanı Kim Han-Geun'e günün anısına Mevsnevi hediye etti. - KONYA
Uğur İbrahim Altay, Güney Kore, Konya, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı
Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim Yere yatırdıkları çiçekçiyi sopa ve coplarla öldüresiye dövdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:43:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardeş şehir Gangneung'dan Başkan Altay'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]