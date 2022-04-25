"Kardeş Şehir" müftüleri Kırşehir'de buluştu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığının "Kardeş Şehir" müftüleri uygulaması kapsamında Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Yozgat il müftüleri Kırşehir'de bir araya geldi.

Kırşehir İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 yılı ramazan ayı, vaaz ve irşat faaliyetlerine ivme kazandırmak, komşu ve kardeş şehir il müftülükleri arasında iletişimi artırmak ve hizmet birliğini sağlamak maksadıyla Kırşehir'de "Kardeş Şehir" müftüleri programı düzenlendi.

Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın misafirleri olarak kente gelen müftüler, vatandaşların yoğunluk gösterdikleri farklı camilerde cami cemaati ile bir araya geldi.

Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden kent merkezindeki camilerde öğle ve teravih namazları öncesinde vatandaşlara vaaz verdi.