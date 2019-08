Kardeş şehir Neuss'dan Nevşehir'e ziyaret

Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Belediyecilik İçin Değişim Projesi" için Almanya'nın Neuss şehrinden gelen heyeti konuk etti. Başkan Arı, Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer başkanlığındaki Neuss Şehri Çevre Bakanı Dr. Matthias Welpmann, Belediye Meclis Üyesi İngrid Schaefer ve Hakan Temel, Ortaklık ve Uluslararası İlişkileri Komite Başkan Yardımcısı Hartmut Gerhard Rohmer, Neuss Çevre Müdürü Norbert Clever, Neuss Turkuaz Kardeş Şehir Derneği görevlisi Umut Ali Öksüz, Neuss Atık ve Geri Dönüşüm Lojistiği Müdürü Oliver Negele ve diğer Alman yetkililer ile başkanlık makamında bir süre sohbet etti.

Ziyarette Alman heyeti Nevşehir'de misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir ile Neuss şehirleri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin çevre konusunda yapılacak ortak çalışmalarla daha da gelişeceğine vurgu yaptı.

Arı, "2006 yılından beri kardeş şehrimiz olan Neuss ile farklı konulardaki işbirliğimiz bundan sonraki dönemde daha da artacak. Almanya'da Türklerin çok fazla yaşadığı ve çok sayıda Nevşehirli hemşehrimizin de bulunduğu Neuss şehrinden gelen heyeti Nevşehir'de misafir etmek bizler için mutluluk verici." Dedi.

Alman misafirlerine Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler veren Arı, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nevşehir'i turizm, spor, kültür ve çevre konularında uluslararası alanda örnek bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Arı, "Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan şehrimizi kültür, spor ve çevre konusunda da bir marka haline getirmek istiyoruz. Bunlardan biri olan çevre konusunda Alman kardeş şehrimiz ile gerçekleştireceğimiz ortak projeler Nevşehir'e değer katacaktır. Her iki şehrin farklı konulardaki tecrübelerini birbirlerine aktarması kardeşlik bağlarımızın da güçlenerek sürmesini sağlayacak. Bu konudaki desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Nevşehir'de kendilerine gösterilen yakın ilgiden ve bölgenin tarihi ve turistik merkezlerinden çok etkilendiklerini belirten konuk belediye başkanı Reiner Breuer ise, Arı'ya teşekkür etti.

Nevşehir'e belediye başkanı olarak seçilmesinden dolayı Arı'yı kutlayarak görevinde başarılar dileyen Reiner Breuer, kendisinin başkanlığı dönemde iki şehir arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetlenerek sürmesi dileğinde bulundu.

Nevşehir'e her yıl yüzbinlerce Alman turistin geldiğini hatırlatarak bölgeyi daha fazla Alman turistin görmesini sağlamak amacıyla ülkelerinde Nevşehir'in gönüllü turizm elçisi olarak çalışacaklarını ifade eden Reiner Breuer, "Böylesine güzel bir şehirde olmaktan dolayı çok mutluyum.Nevşehir ile her alanda ortak işbirliğimizi geliştirmek ve kardeş şehir bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Her iki belediyenin ortaklaşa yürüttüğü bu proje bunun için güzel bir fırsat oldu. Her iki şehrimiz bu konuda karşılıklı tecrübelerini paylaşarak çevre konusunda önemli çalışmalar yapacaklar" dedi.

Alman belediye Başkanı daha Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı Almanya'ya davet ederek kendisini şehirlerinde misafir etmekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek Arı'ya çeşitli hediyeler sundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı ise, ziyaretin anısına Alman heyete bölgenin çeşitli el sanatları ürünleri ile birlikte Nevşehir Kabak Çekirdeği, Kuru Üzümü ve Türk Kahvesi hediye etti.