Son Dakika Haberleri: Kardeş Şehir" Projesi

Kardeş Şehir" Projesi

51 dakika önce

İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Kardeş Şehir" projesi kapsamında Siirt'ten bir kafile, Trabzon'a gelecek.

Kardeş Şehir
İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Kardeş Şehir" projesi kapsamında Siirt'ten bir kafile, Trabzon'a gelecek.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın himayesinde başarı ile yürütülen "Kardeş Şehir" projesi kapsamında Siirt'ten öğretmen, öğrenci ve gazetecilerden oluşan bir kafilenin Trabzon'a geleceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda karşılıklı ziyaretler ve festivallerin bu yıl da yapılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapsamda Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in koordinasyonuyla Siirt'ten öğretmen, öğrenci ve gazetecilerden oluşan 70 kişilik kafile Trabzon'a gelerek, 16-17 Şubat tarihleri arasında çeşitli etkinlere katılacak. Trabzon Valiliği ve Ortahisar Belediyesi'nin ev sahipliğini yapacağı etkinliğe katılacak olan Siirt kafilesi, 17 Şubat'ta Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor maçını izleyecek. Proje çerçevesinde düzenlenen çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere katılacak. Siirt kafilesi şehir ziyaretlerinin ardından Siirt'e dönecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:04 Kaynak: AA

Ortahisar, İçişleri Bakanlığı, Trabzon, Siirt, Güncel
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