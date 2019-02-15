İçişleri Bakanlığı
himayesinde yürütülen "Kardeş Şehir" projesi kapsamında Siirt
'ten bir kafile, Trabzon
'a gelecek. Ortahisar
Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın himayesinde başarı ile yürütülen "Kardeş Şehir" projesi kapsamında Siirt'ten öğretmen, öğrenci ve gazetecilerden oluşan bir kafilenin Trabzon'a geleceği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda karşılıklı ziyaretler ve festivallerin bu yıl da yapılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bu kapsamda Siirt Valisi Ali Fuat Atik
'in koordinasyonuyla Siirt'ten öğretmen, öğrenci ve gazetecilerden oluşan 70 kişilik kafile Trabzon'a gelerek, 16-17 Şubat tarihleri arasında çeşitli etkinlere katılacak. Trabzon Valiliği
ve Ortahisar Belediyesi'nin ev sahipliğini yapacağı etkinliğe katılacak olan Siirt kafilesi, 17 Şubat'ta Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor
maçını izleyecek. Proje çerçevesinde düzenlenen çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere katılacak. Siirt kafilesi şehir ziyaretlerinin ardından Siirt'e dönecek."