Kardeş Şehir Projesi, önümüzdeki günlerde yeni bir meyve daha verecek - Son Dakika

1 Eylül'de düzenlenecek tören ile meydana 'Eskişehirplatz/Eskişehir Meydanı' tabelası asılacak.

Frankfurt Meclisi'nin ve Frankfurt Yönetiminin Bornheim'daki meydanın isminin Eskişehir Meydanı olarak değişecek olması hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, "Frankfurt'un en güzel yerlerinden birinde yer alan meydana Eskişehir adını verme kararının alınmış olması sadece beni değil, tüm Eskişehirlileri çok mutlu etmiştir. Bu kararın uzun yıllardır verimli bir şekilde süren ortaklığımızı daha da derinleştireceğine, kültürlerimizi birbirine daha da sıkı bağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu projenin, Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ilişkilerin güçlenmesine katkı sunmasını diliyorum. İlk fırsatta Almanya'ya bir giderek, bu dostluk meydanını görmeyi arzu ediyorum" dedi.