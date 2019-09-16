Kardeş şehirlerin gençleri Söke'de buluştu

Söke Belediyesi'nin kardeş şehri Schönebeck tarafından hazırlanan "Kültürlerarası Etkileşim ve Dünya Vatandaşlığı" projesi kapsamında kardeş şehirlerin genç temsilcileri Söke'de buluştu.



Geçtiğimiz Temmuz ayı içinde ilk buluşması Söke'nin kardeş şehri Almanya'nın Schönebeck kentinde gerçekleşen projenin ikinci buluşmasına Söke ev sahipliği yaptı. Söke; Schönebeck'ten 5, Litvanya'nın Trakai kentinde 4 olmak üzere 9 konuğunu ağırladı. Schönebeck'ten Meclis Üyesi Markus Baudisch ve Trakai'den Meclis Üyesi Inesa idonyt de heyette yer alırken, Eğitmen Barış Özcan gençlere tercümanlık etti. Söke Belediyesi adına proje koordinatörlüğünü Muharrem Gören yürütüyor.



Söke'de gerçekleşen kardeş şehirler gençlik projesi çalışmalarında ilk gün tanışma oyunları oynanırken, proje bilgilendirmesi yapıldı. İkinci gün her ülke temsilcileri kendi kültürel geleneklerini anlatan skeçleri sergiledikleri atölye çalışması yaptı. Söke'nin tarihinin konuklara anlatıldığı etkinliklerde Söke Cem Evi'nde aşure etkinliğine katılan yabancı konuklar; İlyas Bey cami ve Söke kent Müzesi ziyaretinin ardından, Söke Bey Semt evinde geri dönüşüm malzemelerinden yapılan hediyelik eşya yapım kursuna konuk oldu. Burada hediyelik eşya tasarlayan konuklar, ikinci günün sonunda her ülke kendi yöresel yiyeceklerini katılımcılarla paylaştı.



Üçüncü gün Söke Belediyesi arkeoloğu Sezgin Sukayar rehberliğinde Priene Antik Kenti, Milet Müzesi ve Milet kentini gezen gençler kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi üzerine atölye çalışması yaptı. Çalışmada ziraat alanında işbirliği ve yaşlı bakım elemanı yetiştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Üçüncü günün sonunda konuklar Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ile bir araya geldi. Güllübahçe mesire alanında gerçekleşen buluşmada Başkan Tuncel, yabancı genç konuklarla sohbet etti.



Proje kapsamında Söke ilçe merkezi ve Güllübahçe'den Sökeli gençler projeye dahil edilirken, Sökeli gençler Avrupalı yaşıtları ile bir araya gelme imkanı buldu. Yabancı dil pratiği yapan Sökeli gençler, hem ufuklarını açtı, hem de özgüvenlerini arttıracak bir etkinliği içerisinde yer almış oldu.



Schönebeck'ten Meclis Üyesi Markus Baudisch ve Trakai'den Meclis Üyesi Inesa idonyt beraberinde gençlik projesinde yer alan heyetle birlikte Söke Belediye Başkanı levent Tuncel'i makamında ziyaret etti. Başkan Tuncel'e konukseverlik ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür eden konuklar; Söke'de bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tuncel kardeş şehir ilişkilerini önemsediklerini ve bu işbirliği projelerinin gençlerle birlikte daha ileri seviyeye taşınacağına olan inancının tam olduğunu söyledi. - AYDIN