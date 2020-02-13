Son Dakika › Güncel › Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner'e ziyaret - Son Dakika
Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner'e ziyaret
6 saat önce
Bayrampaşa ile kardeş şehir olan Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
Bayrampaşa ile kardeş şehir olan Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Kırklareli'nin Pınarhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Talay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydıner, "Kardeş şehrimiz Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay kardeşimize ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika İmamoğlu, Bayrampaşa'daki Atatürk heykelini "değiştirin" dedi Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz