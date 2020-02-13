Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner'e ziyaret - Son Dakika

Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner'e ziyaret

6 saat önce

Bayrampaşa ile kardeş şehir olan Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kardeş şehrin başkanından Başkan Aydıner'e ziyaret, System.String[]

Bayrampaşa ile kardeş şehir olan Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Kırklareli'nin Pınarhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Talay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydıner, "Kardeş şehrimiz Pınarhisar'ın Belediye Başkanı İhsan Talay kardeşimize ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Atila Aydıner, İhsan Talay, Bayrampaşa, Pınarhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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