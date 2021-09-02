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Kardeş Türküler 'barış' için söyledi - Son Dakika

Kardeş Türküler 'barış' için söyledi

02.09.2021 11:54

Her yıl 1 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Barış Günü'nde Kardeş Türküler, Sanatçılar Parkı'nda dinleyiciyle buluştu.

Her yıl 1 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Barış Günü'nde Kardeş Türküler, Sanatçılar Parkı'nda dinleyiciyle buluştu. Açılışı 'Kalk Gidelim' şarkısıyla yapan grup, 'barış' için söyledi.

Beşiktaş Belediyesi, Getir ana sponsorluğunda ve +1 katkılarıyla Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerini 'Revival Konserleri' ile bir araya getirmeye devam ediyor. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ise sahne çağdaş halk müziğinde sevilen müzik grubu Kardeş Türküler'in oldu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katıldığı konserde, dinleyenler hem dansa hem de müziğe doydu. Uzun zamandır dinleyiciyle buluşamadıklarını dile getiren grup, Rıza Akpolat'a da geceyi düzenlediği için sahneden teşekkürlerini iletti.

Şarkıların hem eğlendirdiği hem de hüzünlendirdiği konseri, yüzlerce vatandaş dinledi.

SİZLERLE OLMAK BÜYÜK GURUR

Konserin sonunda sahneye çıkan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dinleyenlere hoş geldiniz diyerek, Kardeş Türküler'e sahneden teşekkürlerini iletti.

Akpolat, 'Bu muhteşem konser için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten sizlerle aynı sahnede olabilmek bile bizim için bir övünç kaynağı. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü en anlamlı kiminle kutlarız desek bunu en iyi Kardeş Türkülerle kutlarız derdik. Renklerin, dinlerin, dillerin, halkların kardeşliğini bu coğrafyada en iyi siz anlatıyorsunuz. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok ve sizlerle olmak bizim için büyük bir onur, gurur' dedi.

BİRBİRİMİZİ VE BU SAHNELERİ ÇOK ÖZLEDİK

Pandemi, sel, yangın olaylarıyla birlikte çok zor zamanlar geçirildiğini dile getiren Akpolat, "Birbirimizi, bu sahneleri çok özledik. Umarım bundan sonra da sık sık bu faaliyetlerle bir araya geliriz. İyi ki varsınız. Pandemi, yangın, sel derken biz umudumuzu kaybetmeyeceğiz, karartmayacağız. Çok çalışacağız ve bu ülkeyi hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz? ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinde çiçek ve hediye takdimlerini kaldırdıklarını belirten Akpolat, Kardeş Türküler adına TEMA'ya fidan bağışı yaptıklarını söyledi.

Kardeş Türküler 'barış' için söyledi
Kardeş Türküler 'barış' için söyledi
Kardeş Türküler 'barış' için söyledi
Kardeş Türküler 'barış' için söyledi

Dünya Barış Günü, Kardeş Türküler, Rıza Akpolat, Eylül, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kardeş Türküler 'barış' için söyledi - Son Dakika


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