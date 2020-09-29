Kardeş ülke Azerbaycan'a Turgutlu'dan tam destek - Son Dakika

Kardeş ülke Azerbaycan'a Turgutlu'dan tam destek

MANİSA - Ermenistan'ın uluslararası hukuki çiğneyerek Azerbaycan topraklarındaki sivilleri hedef alan saldırılarına misliyle cevap veren kardeş ülke Azerbaycan'a Manisa'nın Turgutlu ilçesinden tam destek geldi. Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasına siyasiler, STK'lar ve vatandaşlar büyük ilgi göstererek Azerbaycan'a destek verdi.

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına misliyle karşılık veren Azerbaycan'ın savunmasına Manisa'nın Turgutlu ilçesinden destek geldi. Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının açıldığı basın açıklamasında Azerbaycan'a tam destek verildi.

Turgutlu Belediyesi karşısındaki Ortapark Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Temsilcisi Ünal Kağba, "Bizler Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Ermenistan'ın bu tavrı bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisi önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Azerbaycan Kültür Derneği olarak, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde toprak bütünlüğünü tesis etmek ve halkını korumak amacıyla Can Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. 30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Uluslararası camiayı, bugüne kadar Ermenistan'ın işgali ve sorumsuz saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle Azerbaycan'ın Bu haklı mücadelesinde şehadete ulaşan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz." dedi.

Basın açıklamasına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.