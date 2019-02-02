Son Dakika Haberleri: Kardeş Ülke Kore'nin Popüler Bilgi Yarışması "2019 Altın Zili Kim Çalacak" Etkinliğinde Birinci...

Kardeş Ülke Kore'nin Popüler Bilgi Yarışması "2019 Altın Zili Kim Çalacak" Etkinliğinde Birinci...

17 dakika önce

Kardeş ülke Kore'nin popüler bilgi yarışması "2019 Altın Zili Kim Çalacak" etkinliğinde birinci olana bin dolarANKARA - Ankara Kore Büyükelçiliği düzenlediği "2019 Altın Zili Kim Çalacak" etkinliği ile kültürel soruların sorulduğu bilgi yarışması düzenliyor.

Kardeş ülke Kore'nin popüler bilgi yarışması "2019 Altın Zili Kim Çalacak" etkinliğinde birinci olana bin dolar

ANKARA - Ankara Kore Büyükelçiliği düzenlediği "2019 Altın Zili Kim Çalacak" etkinliği ile kültürel soruların sorulduğu bilgi yarışması düzenliyor.
Her yıl gerçekleştirilen yarışma bu yıl, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Spor ve Egzersiz Salonunda düzenleniyor. Yüz kişiden fazla yarışmacının katıldığı yarışmada derece girecek olanları ise güzel ödüller bekliyor. Katılımcılara ise Kore Büyükelçiliği tarafından sürpriz hediyeler de dağıtılacak. Etkilik sonucunda derece giren ilk 3 öğrenci 2019 Ekim ayında Kore'ye götürülerek seyahat turuna katılacak. 1'inci olana Bin Dolar, 2'nci olana 700 Dolar ve 3.'üncü olana da 500 Dolar ödül verilecek.
Etkinliğe katılan Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dongwoo Cho, "Altın Zili Kim Çalacak etkinliği Kore'de çok popüler olan ve özellikle öğrenciler için bilgi yarışmasıdır. Biz bunu Türkiye'de Kore'ye ilgileri olan öğrenciler için her yıl yarışma şeklinde düzenliyoruz. Bu yarışma sayesinde çocuklarımızın kardeş ülke olan Kore hakkında bilgi sahibi olmalarını umuyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:26 Kaynak: İHA

Kültür Sanat
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