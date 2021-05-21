Kardeş ülkeye savunma sanayi ihracatında büyük artış - Son Dakika

İki ülkeye yapılan sanal çıkarma, TİM ve İhracatçı Birlikleri'nin gerçekleştirdiği, 71'inci Sanal Ticaret Heyeti oldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Azerbaycan'a ihracatımız, 2000 yılında 230 milyon dolarken yüzde 805 artışla 2020 yılında 2 milyar doları aştı. Kardeş ülkeye ihracatımızın en çok arttığı sektör ise, yüzde 194 artış ve 261 milyon dolarla Savunma ve Havacılık sektöründe oldu.Bu yılın ilk 4 ayında ise bu sektörümüzün ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1233,8 artışla 117,3 milyon dolara ulaştı. Savunma Sanayisindeki başarılarımız, ülkemizin gücüne güç katarak, jeopolitik anlamda oyun kurucu rolümüzü her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Bu dönemde kazandığımız tecrübeler, attığımız yenilikçi adımlarla bu yıl, inşallah hedefimizin de üzerinde bir rakama ulaşarak 200 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceğiz" dedi.

Türk ihracatçı, koronavirüs pandemesine rağmen her ay ihracat rekorları kırarak tarihi başarılara imza atıyor. Geçtiğimiz mart ayında Türkiye'nin ihracatı, yüzde 42,2'lik artışla, 18 milyar 985 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı olurken, ihracat ailesi nisanda ise 18 milyar 766 milyon dolarla da tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına imza attı. Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran ihracat ailesinin, 2021 yılının ihracat hedefi olan 184 milyar doları da geçmesi bekleniyor.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de, ihracat ve 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine ulaşmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda TİM, Azerbaycan ve Gürcistan'a yönelik katılımcı firmalara yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak; ihracat rakamlarını iki ülkede artıracak Sanal Ticaret Heyeti programı düzenledi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM organizasyonuyla gerçekleşen programın açılışını; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve TİM Başkanı İsmail Gülle yaptı. Azerbaycan-Gürcistan Sanal Ticaret Heyeti, TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak gerçekleştirilen, 71'inci Sanal Ticaret Heyeti oldu.

"Bu yıl, inşallah 200 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceğiz"

Programın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, özellikle yakın coğrafyadaki ülkelerle, komşularla olan ikili ticareti büyük önem verdiklerine vurgu yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Çünkü, dünyada artık küreselleşme yerine, bölgeselleşme eğilimi giderek önem kazanıyor. Bu durumu gösteren en belirgin örnek, geçtiğimiz yıl kasım ayında, dünya'nın en büyük ticaret ortaklığının imzalanması oldu. Öyle ki, bu anlaşma ile beraber, dünya nüfusunun ve gayr-i safi yurtiçi hasılasınınyüzde 30'unun, tek bir çatı altında buluştuğunu görüyoruz. Bizler de, yakın coğrafyamızda gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile, bölgesel kalkınmayı sağlamalıyız. Ancak bu şekilde, tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümden, hedeflediğimiz payı alabiliriz. Artık her alanda normalleşmeyi konuşuyor, aşının da etkisiyle, önümüzdeki aylarda her alanda kısıtlamaların kalkacağını öngörüyoruz. İnşallah, yıl içerisinde fiziki heyetlerimize de başlayacağız. Heyetlerimize hem fiziki hem dijital olarak devam edeceğiz. Bu dönemde kazandığımız tecrübeler, attığımız yenilikçi adımlarla bu yıl, inşallah hedefimizin de üzerinde bir rakama ulaşarak 200 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceğiz" dedi.

"Ülkemiz iş insanlarının iki ülkede yaklaşık 4 bin şirketi var"

Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan'la köklü bir geçmişe ve her alanda köklü ilişkilere sahip olduğuna dikkat çeken Gülle, "İki ülkenin toplam nüfusu 14 milyon seviyesinde olsa da, bu ülkelerin geniş bir pazara erişim imkanı sağladığını biliyoruz. Ayrıca, 3 ülke arasında sadece kimlikle seyahat edilebilmesi, pazarı yerinde gözlemleyebilmemiz için önemli bir fırsat. Ülkemiz iş insanlarının iki ülkedeyaklaşık 4 bin şirketi bulunuyor. Bu oldukça önemli bir rakam. Söz konusu firmalarımız, üç ülkenin de ekonomisine önemli katkılar sunuyor.Önümüzdeki dönemde, her iki ülkeyle kurulan iş birliğinin, güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Gürcistan'ın en büyük, Azerbaycan'ın ise ikinci en büyük ticari ortağıyız"

Son 20 yılda iki ülkeye yapılan ihracatın, önemli oranda arttığını dile getiren Gülle, şunları söyledi: "Azerbaycan'a ihracatımız, 2000 yılında 230 milyon dolarken yüzde 805 artışla 2020 yılında 2 milyar doları aştı. Gürcistan'a ise; 2000 yılında ihracatımız 132 milyon dolarken, yüzde 1007 artışla 2020'de 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz, Gürcistan'ın en büyük,Azerbaycan'ın ise ikinci en büyük ticari ortağı. Ülkemizin Azerbaycan'a ihracatında, demir/çelik inşaat ve aksamı,temizlik malzemeleri,radyo/televizyon yayını için verici cihazlar öne çıkıyor. Sektörel anlamda ise, Azerbaycan'a ihracatımızda, 2020 yılında, yüzde 24,4 artışla 401 milyon dolarla Kimyevi Maddeler, yüzde 194,1 artışla 261 milyon dolarla Savunma ve Havacılık, yüzde 0,6 düşüşle 170 milyon dolarla Elektrik-Elektronik sektörleri ilk 3 sırada yer aldı"

Azerbaycan'a Savunma Sanayi ihracatındaki artış dikkat çekti

Türkiye'nin son yıllarda Savunma Sanayisinde büyük yol kat ettiğini ve insansız hava araçları da dahil milli imkanlarla üretilen birçok ürünün dünyaya ihracatını yaptıklarını kaydeden Gülle, "Dünya; milli imkanlarla ürettiğimiz ürünlerimizi kullanıyor. Savunma Sanayisindeki başarılarımız, ülkemizin gücüne güç katarak, jeopolitik anlamda oyun kurucu rolümüzü her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Bu da ihracat rakamlarımıza da yansıyor. Azerbaycan'a ihracatımızın en çok arttığı sektörlerin başında, yüzde 194 artışla 261 milyon dolara ulaşan Savunma ve Havacılık sektörü geliyor. Bu yılın ilk 4 ayında ise bu sektörümüzün ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1233,8 artışla 117,3 milyon dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'a en çok ihraç edilen ürünler

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'a en dikkat çekici artışların Savunma ve Havacılık sektörü dışında, yüzde 55 artışla 26 milyon dolarla Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller ve yüzde 33 artışla 41 milyon dolarla Tekstil ve Hammaddeleri sektörlerinin olduğunun altını çizen Gülle, "Gürcistan'a ise ihracatımızda ise; elektrikli makina ve cihazlar, izole edilmiş tel, kablo, elektrik iletkeni,metallerden nihai ürünler,demir veya çelik inşaat, giyim eşyası ve aksesuarları ürünleri ön planda bulunuyor. Gürcistan'a ihracatımızda ise, yüzde 14,8 düşüşle 279 milyon dolarla Kimyevi Maddeler, yüzde 1,2 düşüşle 124 milyon dolarla Çelik, yüzde 22,5 düşüşle 122 milyon dolarla Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri sektörleri ilk üç sırada yer aldı" şeklinde konuştu.

Gürcistan'a otomotiv ihracatı 100 milyon doları geçti

Gülle, 2020'de, Gürcistan'a 2020 yılında yapılan ihracatta en dikkat çekici artışların, yüzde 28,3'lük artışla 31 milyon dolarla Yaş Meyve ve Sebze, yüzde 20,5 artışla 116 milyon dolarla Makine ve Aksamları,yüzde 11,8 artışla 104 milyon dolarla Otomotiv sektörlerinde gerçekleştiğini söyledi.