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Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı - Son Dakika

Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı

21.07.2021 13:11

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Tektaş'ın cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Namaz öncesi Camii avlusunda görüntülenen Alişan ve ailesinin gözyaşları yürekleri acıttı.

Başarılı şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, dün gece yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tektaş bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Melek Baykal ve Çağla Şıkel de törene katılarak yakın dostlarına destek oldu. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekti.

Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adını duyduğunu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarıldı.

BÜLENT SERTTAŞ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cenazeye katılan sanatçı Bülent Serttaş ise yaşadığı üzüntüyü anlatırken tüm vatandaşlara da çağrı yaptı. Virüse karşı herkesi aşı olmaya davet eden Serttaş, "Ne söyleyebilir ki… Buradan çıkaracağız en güzel konu bir an önce aşı olun. Alişan ve ailesi için gerçekten çok zor. Selçuk her şeyiydi. Ben tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı

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Son Dakika Magazin Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Nurten Aytan: cok aci Rabbim yakinlarina sevdiklerine sabir versin,Mekani cennet olsun.Büyük bir yikim ailesi icin evlatlari cok kücük. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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