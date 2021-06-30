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Kardeşe Vefa Derneği (Anda)'Nden Başkan Gürkan'a Ziyaret - Son Dakika

Kardeşe Vefa Derneği (Anda)'Nden Başkan Gürkan'a Ziyaret

30.06.2021 17:11
Kardeşe Vefa Derneği (Anda)'Nden Başkan Gürkan'a Ziyaret, System.String[]

Kardeşe Vefa Derneği (ANDA) Proje Koordinatörü Murat Pehlivanoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Kardeşe Vefa Derneği (ANDA) Proje Koordinatörü Murat Pehlivanoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

2021 yılı Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri kapsamında Malatya'ya gelen ANDA Derneği Proje Koordinatörü Murat Pehlivanoğlu, ziyarette derneğin çalışmaları hakkında Başkan Gürkan'a bilgiler verdi. Pehlivanoğlu, " 2021 yılı Afet Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında ANDA Derneği olarak STK'lar kamuya destek vermeleri amacıyla 400 profesyonel eğitimci arkadaşlar yetiştirdik. Şuanda Türkiye genelinde 30 temsilciliğimizde arkadaşlarımız faaliyetlerine devam ediyorlar. Bunun yanı sıra 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatro oyunu yaptık. Tiyatro oyunumuz Afyon, Tunceli, Elazığ ve Sakarya'da gösterim yapacaklar. Tiyatro ekibimizin 2021 yılı Afet Eğitim Yılı kapsamında Malatya'yı da Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle ziyaret ederek hem belediye personelimize, STK'larımıza ve halkımızı bilinçlendirecek bir şekilde kent meydanında bir tiyatro oyununu AFAD ile birlikte çadır kurarak yapmak istiyoruz" dedi.

HAYATLARIMIZ SALLANMASIN TİYATRO OYUNU MALATYA'DA SERGİLENECEK

Ülkemizin ve bölgemizin deprem kuşağı içerisinde yer aldığını ve bu anlamda STK'larla birlikte mülki idarenin ve belediyelerin önemli çalışmalar yaptığını söyleyen Başkan Gürkan, " Özellikle ülkemizin deprem kuşağında olması nedeniyle afetlere maruz kalan bir coğrafya içerisindeyiz. 24 Ocak 2020 yılında Malatya ile birlikte Elazığ merkezli bir deprem yaşadık. Deprem sürecinde de Malatya'daki STK'lar olsun, mülki idareler ve belediyelerimiz olsun bu konuda yoğun bir çalışma örneği gösterdiler. Malatya'da depremin sancılarını en aza indirgeyerek vatandaşlarımızın biran evvel deprem psikolojisinden kurtulması anlamında gerek fiziki mekanların hazırlanması, gerek iaşe ihtiyaçlarının karşılanması ve barınak ihtiyaçlarının temin edilmesi noktasında el birliği ile yoğun bir çalışma örneği gösterildi. ANDA Derneği Proje Koordinatörü Murat Pehlivanoğlu dernekleriyle birlikte bölgemizde 'Hayatlarımız Sallanmasın' adlı bir tiyatro oyunu sergiliyorlar. İnşallah yakın zamanda arkadaşlarımızın koordinasyonuyla ve ANDA Derneğiyle birlikte İçişleri Bakanlığı'mızın himayelerinde Valiliğimiz ve belediyemizin koordinasyonu içerisinde tiyatrolarını Malatya'da sergilerler. Ben genç yaşta göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı ve STK oluşturmalarından dolayı Murat Pehlivanoğlu'nu tebrik ediyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki memleketimizin ve ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmaması. Arkadaşlarımıza bu konuda bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceğimizi ve tiyatro oyunun yakın zamanda Malatya'da sergileneceğini de belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonrasında ANDA Dernek Başkanı Murat Pehlivanoğlu Başkan Gürkan'a afet yılı kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı plaket takdim etti.

Sivil Toplum Kuruluşları, Malatya, Tiyatro, Deprem, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kardeşe Vefa Derneği (Anda)'Nden Başkan Gürkan'a Ziyaret - Son Dakika


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