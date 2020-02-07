Kardeşi cinayete kurban giden ablanın 'kravat indirimi' isyanı - Son Dakika

ANTALYAda, Olympos Antik Kenti'ndeki kazı ekibinde başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren Sadık Poyraz, ilk olarak müebbet hapis ardından iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sinan Sertel'in ablası Nurcan Doğan, kararda iyi indirimi uygulanmasına tepki göstererek, "Takım elbise giymek iyi hal nedeni olamaz" dedi.

Olay, geçen yıl 19 Mayıs'ta, Kemer'deki Olympos Antik Kenti'nde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olympos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel (32) ile bölgede yaşayan Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz ise 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Sadık Poyraz ile öldürülen arkeolog Sinan Sertel'in ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı. Son sözünde, "Pişmanım" diyen sanık, ilk olarak müebbet hapis cezasına, ardından da iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonunda mahkemenin kararına isyan eden Nurcan Doğan, "Kardeşimin katiline 'kravat' indirimi yapıldı. Takım elbise giymek iyi hal indirimi olamaz" dedi.

Şikayetçi avukatı da karara İstinaf Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini söyledi.