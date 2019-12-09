Kardeşi için feryat eden Hatice ailesiyle yeni evlerine kavuştu

Adana'da sokakta oyun oynarken kamyonet altına kalarak can veren kardeşi 6 yaşındaki Erol Bartan için feryat eden 13 yaşındaki Hatice, 2 kardeşi ve babaları gecekondudan kurtarıldı. Yüreğir Belediyesi tarafından yeni evlerine kavuşan Hatice Bartan, "İlk defa böyle güzel uyudum" dedi.



19 Kasım 2019'da Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokakta meydana gelen kazada 6 yaşındaki Erol Bartan yolda oyun oynarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra da ablası Hatice Bartan (13) anneleri tarafından terk edildiğini söyleyip, "Annesizlik böyle bir şey. Keşke kardeşimin yolda oynamasına izin vermeseydim" diyerek ağladı.



Aileye devletten yardım



Bu sırada abla Hatice'nin anneleri kendilerini 3 yıl önce terk ettiğinden dolayı kardeşlerine annelik yaptığı, 4'üncü sınıfı bitirdikten sonra okula gitmeyip gecekondularında kardeşlerine baktığı, babalarının ise şehir dışında marangozluk yaptığı öğrenildi. İHA'nın haberi üzerine harekete geçen Adana Valiliği küçük kızı tekrardan 5'inci sınıftan okula başlatıp ailenin ekonomik olarak yoksun durumda bulunduğu gözlemlendiğinden de Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımı ile aileye süreli ekonomik yardım sağladı.



Belediyeden ev desteği



Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla da belediye yetkilileri aileye yine aynı mahallede yeni bir ev kiraladı. 1 yıllık kirası ödenen ve gerekli bütün eşyaları alınan eve, baba ve 3 çocuğu taşındı. Başkan Fatih Mehmet Kocaispir ve eşi Raziye Kocaispir de aileye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında ise duygusal anlar yaşandı ve Hatice gözyaşlarını tutamadı.



"Çocuklarımız ağlamasın"



Başkan Kocaispir, yaptığı açıklamada, "Yüreğir'de bir yetimin, öksüzün başını okşamayı hem görevimizin gereği hem de bir vebal olarak görüyoruz. O sebeple Hatice ve ailesinin dramından çok etkilendik. İlk günden bu yana olayın hassasiyeti üzerinde duruyoruz. Çok şükür imkanlarımız ölçüsünde onları daha düzenli bir eve çıkarttık. Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Çocuklarımız ağlamasın, geleceğe güvenle baksın istiyoruz. Devleti ve belediyemiz onların yanında. Onları yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.



"Acımız var ama mutluyuz"



Baba Bekir Bartan ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah başkanımızdan razı olsun. Sürekli böyle yanımızda olduğu için Allah razı olsun. 1 evladımı kaybettim ama 3 tane evladım var. Onun desteğiyle onlara bakmaya mecburum. Artık onlar için yaşayacağım. Bazalar, yataklar alındı hep. Çocuklar çok güzel yattılar. Allah getirenden de, yapandan da razı olsun. Acımız var ama yine de mutluyuz" dedi.



"İlk defa güzel uyudum"



Kaza sırasında söyledikleriyle yürekleri burkan Hatice Bartan da, polis olmayı istediğini belirterek, "Bize oda verdiler. Eşya verdiler. Bize sahip çıkıp acımıza ortak oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerime sahip çıkıp beni okuttukları için yardım eden herkese teşekkür ediyorum. 5'inci sınıf olarak okula geri döndüm ve polis olmak istiyorum. Çok güzel uyudum. İlk defa böyle yatağım oldu. Babamın elinde de olsa bize alırdı ama elinde yoktu. Halamın kızıyla beraber bakacağız artık kardeşlerime" ifadelerini kullandı. - ADANA