Son Dakika Haberleri: Kardeşi için feryat eden Hatice ve ailesine devlet sahip çıktı
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Kardeşi için feryat eden Hatice ve ailesine devlet sahip çıktı

7 saat önce

Adana'da annelerinin terk ettiği 4 kardeşten biri olan 6 yaşındaki Erol Bartan'ın kazada hayatını kaybetmesinin ardından, "Annesizlik böyle bir şey, annem olsa böyle olmazdı, annenizin kıymetini bilin" diyerek gözyaşı döken 13 yaşındaki Hatice Bartan ve ailesine devlet sahip çıktı.

Kardeşi için feryat eden Hatice ve ailesine devlet sahip çıktı, System.String[]

Adana'da annelerinin terk ettiği 4 kardeşten biri olan 6 yaşındaki Erol Bartan'ın kazada hayatını kaybetmesinin ardından, "Annesizlik böyle bir şey, annem olsa böyle olmazdı, annenizin kıymetini bilin" diyerek gözyaşı döken 13 yaşındaki Hatice Bartan ve ailesine devlet sahip çıktı.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan "Kardeşini kazada kaybeden kız çocuğu 'annesizlik böyle bir şey' diye ağladı" başlıklı haberin ardından, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatı üzere Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ailenin adresine gitti.


Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü meslek elemanlarının incelemesi sonucunda; hayatını kaybeden çocuğun okula devam etmeyen kardeşinin eğitimine devam edebilmesi için "eğitim tedbiri", ayrıca okula giden kardeşler için "danışmanlık tedbir" kararı alındı. Ailenin ekonomik olarak yoksun durumda bulunduğu gözlemlendiğinden, Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımı ile aileye sureli ekonomik yardım sağlandı.


Bunun yanı sıra aile ile yapılan görüşmede; çocukların daha sağlıklı koşullarda yaşaması için gerekli olan "konut-barınma-tadilat-onarım vs" ihtiyaçlarına yönelik rehberlik ve yönlendirme yapıldı, diğer ayni-nakdi ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yönlendirildi.


Yaşanan ağır travmatik olay nedeniyle kardeşlere ve diğer aile fertlerine psikolojik destek sağlamak amacıyla psiko-sosyal destek çalışmaları programlandı ve periyodik olarak Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü personellerince ailenin takibi yapılacak.


Abla Hatice gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeşimi ben gömmek istiyordum, onu son kez görmek istiyorum" diyerek gözyaşı döktü. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Hatice Çarpar, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
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