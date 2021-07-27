Ünlü şarkıcı Alişan'ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz akşamı koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Şarkıcı, kardeşinin ölümünün 7. gününde Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Cami avlusunda vatandaşlarla bir araya gelen Alişan, mevlitten sonra ezan okudu.
Selçuk Tektaş için okunan mevlitte Alişan'nın annesi Suzan Tektaş gözyaşlarına hakim olamadı. Alişan, namazdan sonra annesinin yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Annesine sarılan ünlü şarkıcı da hüngür hüngür ağladı.
Son Dakika › Magazin › Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika Magazin