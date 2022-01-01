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Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu - Son Dakika

Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu

01.01.2022 13:16
Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 852'nci günde de sürdü.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 852'nci günde de sürdü. 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Muhammed için nöbet tutan Ruken Canbey, "Kardeşim hasta bir çocuktu. Hasta olmasına rağmen PKK el koydu. 2022 yılında kardeşim olmadan girdik. Kardeşlerin, anne, baban seni bekliyor. Gel evine" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 852 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.Kardeşinin 2015 yılında HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Ruken Canbey, "Kardeşim için buradayım. Kardeşim 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından 15 yaşındayken kaçırıldı. Kardeşim hasta bir çocuktu. Hasta olmasına rağmen PKK el koydu. 2022 yılında kardeşim olmadan girdik. 6 yılbaşı kardeşim olmadan geçiyor. Ailecek çok hüzünlüyüz. Dün gece gerçekten kendimizi büyük bir boşlukta hissettik. Kardeşimi geri istiyoruz. Kardeşimin evine geri dönmesini istiyoruz. Kardeşime çağrıda bulunmak istiyorum; evine, ailene geri dön. Kardeşlerin, anne, baban seni bekliyor. Onların söylediklerine kanma. Onlar seni kullanıyor. Senin hiçbir cezan, suçun yok. Gel evine, ailene geri dön. Dönen çocuklar ailesine teslim edildi. Sen de aynı şekilde teslim edileceksin. Bundan kuşkun olmasın. Sadece geri dönmesini onlardan yakasını kurtarmasını istiyorum" diye konuştu.


Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu
Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu
Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu
Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşi için nöbet tutan abla: PKK hasta kardeşime el koydu - Son Dakika
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