Kardeşi için okulu bıraktı, kazada ölünce yeniden başladı - Son Dakika

Adana'da annesi terk edip gittiği için kardeşlerine hem annelik hem ablalık yapan Hatice Bartan, kardeşi 1. sınıfa başlayınca onun okuması için eğitimini yarıda bıraktı. Ancak kardeşi kazada ölünce okula tekrar başlayan kız çocuğu bugün karnesini aldı.



Fatma ve Bekir Bartan çifti bundan 15 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin 1'i kız olmak üzere 4 çocuğu dünyaya geldi. Ancak Fatma Bartan 4 yıl önce 4 çocuğunu terk edip başka biriyle evlendi. Anne evi terk edince 13 yaşındaki Hatice Bartan kardeşlerine hem annelik hem ablalık yapmaya başladı. 19 Kasım 2019 tarihinde ise Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak'ta Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki 1. sınıfa giden kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı.



Küçük çocuk yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kaldı. Sesler üzerine sokağa çıkan abla Bartan kardeşini kanlar içinde gördü. Hemen gidip kardeşini kucaklayıp gözyaşlarına boğuldu. Bu arada, vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile Erol Bartan hastaneye kaldırıldı. Abla Bartan da kardeşiyle birlikte hastaneye gitti. Çocuk hastanede hayatını kaybetti. Abla Bartan ise bir süre sonra kaza yerine tekrar geldi. Hatice Bartan kardeşini kucakladığı için kazağı kan olduğundan komşuları ve akrabaları kazağı çıkarmasını istedi ancak o, "Kardeşim eve gelene kadar o yeniden ayağa kalkana kadar bu kazağı çıkarmayacağım. Kardeşim gelmeden bu kazağı ahdım olsun çıkarmam. Kardeşim gelene kadar üzerimdekileri indirmeyeceğim yemin ettim. Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa böyle olmaz çünkü olsa sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi bizi bırakıp gitti" diye ağıtlar yakması, herkesin yüreğini dağlamıştı.



Abla Bartan'ın bu feryadı tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Kazadan sonra abla Bartan'ın 4. sınıf öğrencisi olduğu ancak kazada hayatını kaybeden kardeşi 1. sınıfa başladığı ve onun okuyabilmesi için okulu bıraktığı ortaya çıktı. Erol Bartan kazada hayatını kaybettiği için abla Bartan Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla kendisine yardım etmeye gelen devlet büyüklerinden yarıda kalan eğitimini fırsat verilirse tamamlamak istediğini söyledi. Kardeşinin okuyamadığını kendisinin okuyup büyük insan olmak istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçirip abla Bartan'ı Şehit Öğretmen Sait Kormaz Ortaokulunda 5. sınıftan başlattı. Ayrıca aileye ev ve nakdi para yardımı da yapıldı. Abla Bartan kazadan sonra okula başlayıp devam etti, bugün de karnesini öğretmeninin elinden aldı.



"Onun için okulu bırakmıştım"



Buruk bir mutluluk yaşayan Hatice Bartan, "Küçük kardeşim için okula gitmiyordum onun için bırakmıştım kendi başına yapamıyordu. Kazada hayatını kaybeden kardeşim için okula gitmedim o kazansın diye umut ettim ben bir şey olamadım o olsun istedim ama rahmetli oldu. Kardeşim astsubay olmak istiyordu ben de okuttum büyüsün bir meslek sahibi olsun istedim. Kardeşim hayatını kaybedince bende tekrar okula başladım" dedi.



"Sevap işlemek için polis olacağım"



Bartan, polis olmak istediğini belirterek şöyle devam etti:



"Okuyup vazgeçmeyeceğim bu yoldan. Çünkü bir gün kaza olmuştu mahallemizde o sırada polisler gelip çocuklara yardım edip herkese sevap yapıyorlardı ben de o yüzden polis olmayı istiyorum. Polis olacağım ve fakir zengin ayrımı yapmayacağım kimseyi ezmeyeceğim elimden geldiği kadar herkese yardım etmeye çalışacağım. Bugün karnemi alacağım için heyecanlıyım."



Hatice Bartan, kazadan sonra annesinin eve geldiğini ancak psikolojilerinin bozulduğunu, bu nedenle psikolojik destek istediklerini ifade ederek, "Kazada hayatını kaybeden kardeşimi çok özlüyorum, onsuz yapamıyorum" diye konuştu. - ADANA