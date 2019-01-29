Son Dakika Haberleri: Kardeşi ile Farklı Ülkeyi Seçen Ünlü Futbolcular

Kardeşi ile Farklı Ülkeyi Seçen Ünlü Futbolcular

1 saat önce

Merhaba, bu videoda kardeşi ile farklı ülkeyi seçen futbolcuları derledim. İyi seyirler.

Merhaba, bu videoda kardeşi ile farklı ülkeyi seçen futbolcuları derledim. İyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:27 Kaynak: Youtube

Futbol, Genel
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