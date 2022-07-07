Esenyurt'ta abi dehşeti: Tartıştığı kardeşinin evini bastı, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta abi dehşeti: Tartıştığı kardeşinin evini bastı, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı

07.07.2022 13:42

Esenyurt'ta abi dehşeti: Tartıştığı kardeşinin evini bastı, yeğenlerinin 'Anne' feryadına aldırmadan yengesine keserle saldırdı Esenyurt'ta kardeşi ile tartışan abi dehşet saçtı.

Esenyurt'ta abi dehşeti: Tartıştığı kardeşinin evini bastı, yeğenlerinin 'Anne' feryadına aldırmadan yengesine keserle saldırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kardeşi ile tartışan abi dehşet saçtı. Kardeşinin evini basan gözü dönmüş adam, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı. Çocukların "Anne" diye çığlık attığı o korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre abi - kardeş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu durum üzerine gözü dönmüş abi kardeşinin evini basarak dehşet saçtı. Kardeşini evde bulamayan şahıs, yeğenlerinin önünde yengesine saldırdı. Apartman merdivenlerinde eline aldığı keser ile kadını dakikalarca darp eden saldırgan, evine kaçan kadının peşini bırakmadı. Daire içinde de kadını dövmeye devam eden şahıs, olayın ardından kayıplara karıştı. Yaşanan saldırı üzerine aile polise giderek şikayetçi olurken, şahsın arandığı öğrenildi. Yeğenlerinin "Anne" diyerek arttığı çığlıklara da aldırmayan şahsın o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
ESENYURT'TA EVDEKİ KAVGADA ANNESİ İLE 2 KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP KENDİNİ VURDU -2 ESENYURT'TA EVDEKİ KAVGADA ANNESİ İLE 2 KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP KENDİNİ VURDU -2 Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavgada 3 kardeş ölürken 1 kardeş yaralandı (1) Son dakika haberi: Esenyurt'ta silahlı kavgada 3 kardeş ölürken 1 kardeş yaralandı (1)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta abi dehşeti: Tartıştığı kardeşinin evini bastı, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:18 TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
14:10 TTB eyleme başladı! Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından birçok ilde gergin anlar yaşandı
13:56 Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
13:38 İçişleri harekete geçti: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:00:51. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta abi dehşeti: Tartıştığı kardeşinin evini bastı, yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement