Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti

27.04.2022 13:53
Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti

Gaziantep'te buğday tüccarlığı yapan şahıs, iş yerinin önünde kardeşi ve yeğeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te buğday tüccarlığı yapan şahıs, iş yerinin önünde kardeşi ve yeğeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Yakup G. (65) ile kardeşi Yahya G. (58) ve yeğeni Mustafa G. (15) arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kardeşi Yahya G. ile yeğeni Mustafa G.'nin silahlı saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Yakup G. ağır yaralandı.

Ağır yaralanan talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede uzun süre müdahale edilen Yakup G., tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yakup G.'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlıları kaçtı

Yaşanan olay sonrası katil zanlısı olduğu iddia edilen Yahya G. ile oğlu Mustafa G. bölgeden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin, katil zanlısı olduğu iddia edilen baba ile oğlu yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti
Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti
Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti
Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti
Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti
Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti

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Şehitkamil, Gaziantep, Buğday, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşi ile yeğeninin silahlı saldırısına uğrayan tüccar hayatını kaybetti - Son Dakika


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