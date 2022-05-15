KARDEŞİ KLAVYE ÇALDI, GELİN BABASIYLA DÜET YAPTI - Son Dakika
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KARDEŞİ KLAVYE ÇALDI, GELİN BABASIYLA DÜET YAPTI

15.05.2022 09:35

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümü son sınıf öğrencisi İlknur Adanır Polat, hayatını gazeteci Muhammet Ertuğrul Polat'la birleştirdiği düğününde müzisyen babası ve kardeşiyle sahne aldı.

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümü son sınıf öğrencisi İlknur Adanır Polat, hayatını gazeteci Muhammet Ertuğrul Polat'la birleştirdiği düğününde müzisyen babası ve kardeşiyle sahne aldı.

Üniversitenin müzik eğitimi bölümünde okuyan kardeşinin klavye çaldığı düğünde, babası Samih Adanır ile düet yapan İlknur Adanır Polat, "En mutlu günümüzde eşim ve davetlilere minik bir sürpriz yapmak istedim. Babamın eseri olan şarkıyı davetliler çok beğendi. Mutluluğumuza mutluluk kattık" dedi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümü son sınıfta okuyan İlknur Adanır Polat, gazeteci Muhammet Ertuğrul Polat ile düğününde davetlilere sürpriz yaptı. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat'ın kıydığı nikahta bir ömür mutluluk için "evet" diyen genç çift, müzik eşliğinde dans etti, halay çekti. İlerleyen saatlerde İlknur Adanır Polat'ın, eşi Ertuğrul Polat ve misafirlere sürprizleri olduğu açıklandı. Anons üzerine sahneye çıkan İlknur Adanır Polat'ın yanına, babası Samih Adanır da davet edildi. Adanır ailesinin Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi bölümünde okuyan oğlu Enes Adanır'ın da klavyesiyle sahneye çıkmasının ardından baba kız davetlilerin meraklı bakışları arasında düet yaptı. Samih Adanır'ın kaleme aldığı ve Enes Adanır'ın bestelediği 'Bilemem' adlı şarkıyı seslendiren ikili, davetlilerden alkış aldı. Şarkının sonunda baba- kız birbirlerine sarılarak duygulu anlar yaşadı. Bazı davetliler, düeti, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

'MUTLULUĞUMUZA MUTLULUK KATTIK'

En mutlu gününde eşi ve davetlilere sürpriz yapmak istediğini söyleyen İlknur Adanır Polat, "Babam müzisyen, kardeşim müzisyen, tüm akrabalarımız müzisyen. Ben de düğünümde böyle bir sürpriz yapmak istedim. Babama ait eseri birlikte seslendirdik. Davetliler çok beğendiler. Biz de bundan çok memnun kaldık, mutluluğumuza mutluluk kattık" diye konuştu.

Erzurum'da yaklaşık 30 yıldır düğün salonlarında sahneye çıkan Samih Adanır, kızı ve oğluyla sahneyi paylaşmaktan mutlu olduğunu söyledi. Ailece müzisyen olduklarını ifade eden Samih Adanır, yaklaşık 30 yıldır düğün salonlarında sahne alarak ekmeğini kazandığını kaydetti. Çocuklarına da müzik bölümü okuttuğunu ifade eden Samih Adanır, ailece evde sık sık birlikte şarkı, türkü söylediklerini belirtti. (DHA)

KARDEŞİ KLAVYE ÇALDI, GELİN BABASIYLA DÜET YAPTI
KARDEŞİ KLAVYE ÇALDI, GELİN BABASIYLA DÜET YAPTI
KARDEŞİ KLAVYE ÇALDI, GELİN BABASIYLA DÜET YAPTI
KARDEŞİ KLAVYE ÇALDI, GELİN BABASIYLA DÜET YAPTI
KARDEŞİ KLAVYE ÇALDI, GELİN BABASIYLA DÜET YAPTI
KARDEŞİ KLAVYE ÇALDI, GELİN BABASIYLA DÜET YAPTI
KARDEŞİ KLAVYE ÇALDI, GELİN BABASIYLA DÜET YAPTI
KARDEŞİ KLAVYE ÇALDI, GELİN BABASIYLA DÜET YAPTI

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Kaynak: DHA

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