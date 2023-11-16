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''Asıl suçlular dışarıda'' diye bağıran Bahar Candan, cezaevine götürülürken böyle haykırdı: Ben ünlü olduğum için tutuklandım - Son Dakika

''Asıl suçlular dışarıda'' diye bağıran Bahar Candan, cezaevine götürülürken böyle haykırdı: Ben ünlü olduğum için tutuklandım

16.11.2023 19:55  - Güncelleme: 20:21

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından kardeşi Nihal Candan'la birlikte tutuklanan Bahar Candan mahkeme çıkışı kendilerinin suçsuz olduğunu öne sürdü. Bahar Candan, ''Asıl suçlular dışarıda. Ben ünlü olduğum için tutuklandım'' diye defalarca haykırdı.

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklanan Bahar Candan mahkeme çıkışı, "Asıl suçlular dışarıda. Ben ünlü olduğum için tutuklandım" diye defalarca bağırdı.

Kardeşi Nihal Candan'la birlikte tutuklanan Bahar Candan: Suçlular dışarıda

CANDAN KARDEŞLER TUTUKLANDI

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil Sağlam emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Candan kardeşler ve Sağlam çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kardeşi Nihal Candan'la birlikte tutuklanan Bahar Candan: Suçlular dışarıda

BAHAR CANDAN: ÜNLÜ OLDUĞUM İÇİN TUTUKLANDIM

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, mahkeme çıkışı elleri kelepçeli bir şekilde adliye binasından çıkarıldı. Candan kardeşler ayrı polis otolarına bindirildi. Bahar Candan'ın polis otosuna bindirilirken, "Suçlular dışarıda" diye defalarca bağırması dikkat çekti.

Kardeşi Nihal Candan'la birlikte tutuklanan Bahar Candan: Suçlular dışarıda
Tutuklanan Bahar Candan, adliye çıkışı, "Suçlular dışarıda" diye bağırdı.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 104 sayfalık iddianamede, 54 kişi müşteki 32 kişi ise sanık olarak yer aldı. Suç örgütü yöneticilerinin Eren Koç ve Onur Apaydın olduğu, bu şahısların örgüt içerisinde görev dağılımı ve iş bölümü yaptıkları, hedef olarak seçilecek mağdurları belirledikleri aktarıldı. 30 kişinin ise örgüte üye ya da yardım ettiği iddianamede kaydedildi. Eren Koç ve Onur Apaydın'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 58 mağdura karşı 58 kez 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 328 yıldan 1088 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Örgüt liderlerinin yardımcılarından Durcan Çoban'ın ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 170 yıldan 564 yıla kadar hapsi talep edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Fatih Duman'ın ise 324 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer sanıkların da benzer suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kardeşi Nihal Candan'la birlikte tutuklanan Bahar Candan: Suçlular dışarıda

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Son Dakika Hukuk ''Asıl suçlular dışarıda'' diye bağıran Bahar Candan, cezaevine götürülürken böyle haykırdı: Ben ünlü olduğum için tutuklandım - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Asıl suçlular dışarıda'' diye bağıran Bahar Candan, cezaevine götürülürken böyle haykırdı: Ben ünlü olduğum için tutuklandım - Son Dakika
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