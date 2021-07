Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın büyük acısı!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini üstlenen Selçuk Tektaş, 4 haftadır yoğun bakım ünitesinde koronavirüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Önceki gece tedavi gördüğü Maslak'taki hastanede hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın ölüm haberini Alişan, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camisi'nden kaldırılacaktır" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

38 yaşındaki Selçuk Tektaş için dün Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kardeşinin cenazesini omuzlayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekti.

Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, annesi Suzan Tektaş, babası Mehmet Tektaş, kızları Ceylan-Eyşan, cenaze boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Tektaş'ın Fenerbahçe bayrağıyla örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Selçuk Tektaş'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARDEŞİNE VEDA ETTİ

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. 'Ben şimdi sensiz ne yapacağım' diyen Alişan, 'Abim bizi öksüz bıraktım gittin.. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım… Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi… Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı. 2 çoçuğum,2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşanım, Ceylanım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um… Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah.' mesajını yayınladı.

EŞİNİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU:

Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın cenaze töreni sırasında "Selçuk gitme" diye ağıt yakması yürekleri burktu. Çiftin, Ceylan ve Eyşan adında iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından şu notla kutlamıştı: "Her şeyim doğmuş. Tam 13 yıldır beraberiz. Seni çok seviyorum, son nefesime kadar hep yanındayım."

Cumhurbaşkanı'ndan taziye telefonu

Cenaze törenine Çağla Şıkel, Melek Baykal, Bülent Serttaş, Saruhan Hünel, Gurur Aydoğan, Burhan Çaçan, Oğulcan Engin, Sevcan Orhan, Yaşar İpek gibi çok sayıda sanatçı katıldı. Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın cenazeye katılmazken Okan Kurt, törendeki yerini aldı. Akalın, sosyal medya hesabından "Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alişan'la telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.

"ALLAH AŞKINA AŞI OLUN"

Cenazeye katılan şarkıcı Bülent Şerttaş, "Alişan'ı anlayabiliyorum. Anneyi babayı tabii şuan anlayamıyorum evlat. Allah kimseye yaşatmasın. Nur içinde yatsın. Buradaki herkes böyle bir insan tanımadık. Böyle güzel insan tanımadık diyorlar. Allah aşkına aşı olun. Şu dertten kurtulalım, bakın gencecik insanlar gidiyor, lütfen aşı olun" dedi.

"ÖLÜM HEPİMİZ İÇİN AMA GENÇ OLMASI HEPİMİZİ ÇOK ÜZDÜ"

Şarkıcı Burhan Çaçan da "Allah anasına babasına sabır versin. Alişan kardeşime sabır versin. Ölüm hepimiz için ama genç olması gerçekten hepimizi çok üzdü. Ben de kovid geçirdim. Kimisi hafif geçiriyor, kimisinin akciğerine iniyor. Kardeşimin de öyle olmuş akciğerlere inmiş, dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.