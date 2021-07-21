Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan ilk paylaşım: Canımın yarısını hakka uğurladık

Başarılı şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, dün gece yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"CANIMIN YARISI KARDELİMİ HAKKA UĞURLADIK"

Günlerdir kardeşinin yattığı hastanenin önünden ayrılmayan ve sürekli sevenlerinden dua isteyen Alişan ise aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, hem yaşadığı acıyı hem de cenaze bilgilerini paylaştı. Instagram hesabının hikaye kısmından bir açıklama yapan şarkıcı, "Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş ise yaptığı paylaşımda "Canımız, her şeyimiz, Selçuk'umuzu kaybettik. Cenazesi 21 Temmuz Çarşamba günü öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

"NE MUTLU BANA Kİ SENİN GİBİ KARDEŞİM VAR"

Her fırsatta kardeşine olan sevgisini gösteren Alişan, geçen sene Tektaş'ın doğum gününde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne mutlu bana ki, beni üzmeyen, sadece bana değil herkese karşı saygılı, sevgili olan ve en önemlisi bana iki tane dünyalar tatlısı yeğen sevgisi veren bir kardeşim var. Seni çok seviyorum kardeşim ve nefes aldıkça abin hep yanında olacak söz. Doğum günün kutlu olsun Allah seni önce çocuklarına, ailene sonra da bizlere bağışlasın. iyi ki doğmuşsun."