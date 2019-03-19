Son Dakika Haberleri: Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Ağabey Öldü

Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Ağabey Öldü

1 saat önce

ADANA'da, kardeşi Mehmet Akın B. (26), tarafından bıçaklanan Özkan B.(38) yaşamını yitirdi.

Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Ağabey Öldü, System.String[]
ADANA'da, kardeşi Mehmet Akın B. (26), tarafından bıçaklanan Özkan B.(38) yaşamını yitirdi. Olay, dün 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi 2551 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen ve aynı evde yaşayan Mehmet Akın B. ile ağabeyi Özkan B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aile bireylerinin ve mahalle bekçilerinin araya girmesiyle sakinleşen ağabey- kardeş, yaklaşık yarım saat sonra yeniden kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçakla ağabeyi Özkan B.'yi sol göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Mehmet Akın B., kaçtı.Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürülen Özkan B., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Kalbine yakın bir noktadan aldığı bıçak darbesi nedeniyle çok kan kaybettiği öğrenilen Özkan B. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Mehmet Akın B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:13 Kaynak: DHA

Tahsilli mahallesi, Yüreğir, Adana, Mehmet Akın, Güncel
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