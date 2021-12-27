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KARDEŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

KARDEŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

27.12.2021 06:18

Erzincan'da kardeşini tedavi olması için ikna etmek isteyen öğretmen Ayşegül Taşkın, kardeşi Ali Nazım Taşkın tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Erzincan'da kardeşini tedavi olması için ikna etmek isteyen öğretmen Ayşegül Taşkın, kardeşi Ali Nazım Taşkın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gaziantep'de öğretmen olan Ayşegül Taşkın(35), kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı(28) tedaviye ikna etmek için geldiği memleketi Erzincan'da kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Kardeşini ikna etmek isteyen abla kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saat 24.00 sıralarında Erzincan merkez Yenimahalle 301 sokaktaki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. İkamet ettikleri dairede anne ve babası uyurken kardeşini ikna etmek için çaba sarf eden Ayşegül Taşkın, kardeşi Ali Nazım Taşkın'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Kardeşi tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşegül Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan olay üzerine uykularından uyanan aile şoka uğradı. Zanlı Ali Nazım Taşkın polis tarafından gözaltına alındı. Sinir krizi geçiren anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri ve savcının evde inceleme yapmalarının ardından cenaze otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.

KARDEŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
KARDEŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
KARDEŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
KARDEŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

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Gaziantep, Erzincan, Cenaze, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KARDEŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN ÖĞRETMEN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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