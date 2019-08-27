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Kardeşi tarafından kazara vuruldu

8 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle kazara vurulan şahıs ağır yaralandı.

Kardeşi tarafından kazara vuruldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle kazara vurulan şahıs ağır yaralandı.


Olay, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda bulunan oto sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesinde bekçilik yapan İbrahim Serhat O. av tüfeğini temizlerken, tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar İbrahim Serhat O.'nun ağabeyi Abdülkadir O.'nun karnına isabet etti. Ağır yaralanan Abdülkadir O., olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.


Abdülkadir O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İbrahim Serhat O. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:27 Kaynak: İHA
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