Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti

26.04.2022 20:47
Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kardeşi tarafından vurulan Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kardeşi tarafından vurulan Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

(Batuhan Saçar - Orkun Kaya/İHA)

Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti
Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti
Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti
Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti
Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Son dakika haberi... Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti Son dakika haberi... Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı

Halk Eğitim Merkezi, Saraybosna, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti - Son Dakika


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