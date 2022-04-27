Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti

27.04.2022 03:00

Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kardeşi tarafından vurulan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kardeşi tarafından vurulan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti
Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti

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Halk Eğitim Merkezi, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti - Son Dakika
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