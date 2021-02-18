Öz kardeşi tarafından vurulan şahıs, 3 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu

Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu

Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti

4 Kasım 2020 tarihinde ilçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi Murtlutepe Caddesi'nde meydana gelen olayda, Alim Can Eynallı, evinin önünde tartıştığı ağabeyi Ali Eynallı'yı tabanca ile boğazından vurup, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan ağabey, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARKADAŞLARINI DA ÖLDÜRDÜ

Ağabeyini ağır yaralayan şüpheli, daha sonra arkadaşları Murat Deniz ile Tamer Koşkoş'u aynı gün farklı yerlerde tabancayla vurarak öldürdü. Saldırı ve cinayetlerin ardından şüpheli Alim Can Eynallı, polise giderek teslim oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 AYLIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kardeşi tarafından tabanca ile vurulan ve yoğum bakım ünitesinde 3 ay yaşam savaşı veren Ali Eynallı, gece saatlerinde hayatını kaybetti.