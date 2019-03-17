Kardeşi Tecavüzcüsünü Öldürmüştü İşitme Engelli Abla Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu

Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü işitme engelli abla konuştu: İçeceğime bir şey atıp beni uyuttu Ablasına tecavüz eden adamı öldürmüştü: Savcı tahrik indirimi istediBURSA - Bursa'da işitme engelli ablasına tecavüz eden adamı öldüren sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü işitme engelli abla konuştu: İçeceğime bir şey atıp beni uyuttu

Ablasına tecavüz eden adamı öldürmüştü: Savcı tahrik indirimi istedi



BURSA - Bursa'da işitme engelli ablasına tecavüz eden adamı öldüren sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Son duruşmada işitme engelli abla tanık olarak verdiği ifadesinde 'Beni evine çağırdı, içecek ikram etti. İçtikten sonra kendimden geçtim uyandığımda kıyafetlerim yoktu" dedi. Mahkeme savcısı sanık için suçu tahrik altında işlediği kanaatine vararak tahrik indirimi istedi.

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit eden Mehmet Kocadoğan'ı şikayet etmek için polis merkezine gitti. Konuşamayan ablasına ifade verirken yardımcı olmak için refakat eden Yusuf P. (27), ablasının ifadelerinde Kocadoğan'ın ablasına tecavüz ettiğini öğrendi. İfadeden sonra Kocadoğan'ı arayıp konuşmak istediğini söyleyen Yusuf P, buluştuğu Kocadoğan'ı yanındaki tabancayla öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklanan Yusuf P'nin yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'adam öldürmek' suçundan ömür hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf P.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatları Ali Demir ve Engin Kara ile öldürülen Mehmet Kocadoğan'ın babası Necmettin Kocadoğan, annesi Necmiye Çim, ağabeyi Ahmet Kocadoğan ve avukatları Cihan Kayrak hazır bulundu. İşaret dili tercümanı bilirkişi huzurunda tanık sıfatıyla ifade veren B.P., "Mehmet ile aynı işyerinde tanıştım. Sevgili olduk. Beni evine davet etti. Gittiğim de içecek ikram etti. Kendimden geçtim. Uyandığımda elbiselerimin olmadığını fark ettim. Fotoğraflarımı çekmiş. Sonra tehditler başladı. Yanına gitmek zorunda kalıyordum. Evlenme vaadiyle beni oyalıyordu" dedi.

Öldürülen Mehmet Kocadoğan'ın ailesi ve avukatının sanığın cezalandırılmasını istediği duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olayda tasarlama suretiyle öldürme eylemine dair delil bulunmadığını belirterek, sanığa haksız tahrik altında adam öldürmek suçundan müebbet, ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Taraf avukatlarına savunma için süre verilen duruşma ertelendi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kardeşi Tecavüzcüsünü Öldürmüştü, İşitme Engelli Abla Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu

Engelli Kadına Cinsel İstismar! 3 Kişi Tutuklandı

Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti

Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı