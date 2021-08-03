Kardeşi teslim oldu ama o evlat nöbete devam ediyor - Son Dakika

Kardeşi teslim oldu ama o evlat nöbete devam ediyor

Kardeşi teslim olan Hayriye Akyüz, ailelere destek olmak için nöbeti sürdürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 701'inci gününde de devam ederken, eylem sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kardeşine kavuşan Hayriye Akyüz, eylemine devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 701'inci gününde de sürüyor.Oturma eylemi yaptığı kardeşi güvenlik güçlerine teslim olan Ensari Karaşan ile 29 Temmuz'da buluşan abla Hayriye Akyüz, evlat nöbetine devam ediyor.

"O duyguyu sözcüklere ben sığdıramıyorum ve anlatılamaz"

Eyleme katıldığı için asla pişmanlık duymadığını ve iyi ki eyleme katıldığını belirten abla Akyüz, "Kardeşim Ensari Karaşan için eyleme katılmıştım. Daha önce kardeşim için değil, burada bulunan anne ile babalara destek amacıyla oturuyordum. Benim kardeşimden önceden haberim yoktu daha doğrusu akıbetini bilmiyordum. Kardeşimin akıbetini öğrendikten sonra kardeşim için eyleme katılmaya karar verdim. İyi ki eyleme katılmışım, kardeşimin ismini vermişim ve sonunda kardeşime kavuştum. O duyguyu sözcüklere ben sığdıramıyorum ve anlatılamaz. Ne o acıyı biz ifade edebiliyoruz aile olarak nede bu sevinç ve mutluluğu ifade edebiliyoruz. O anı ifade edebilecek kelimeler ile sözcükleri bulamıyorum. Çok mutluyum, çok mutluyum darısı anne ve babaların başında diyorum" dedi.

"Eylemimi asla sonlandırmayacağım"

Kardeşinin teslim olmasından dolayı eylemine son vermeyeceğini eylemine yine de devam edeceğini ifade eden Akyüz, "Bir evladımız o Yahudilerin elinden kaldığı müddetçe ben eylemime devam edeceğim. Eylemimi asla sonlandırmayacağım ve Allah'ıma güvendim, inandım, Allah'ıma sığındım, sırtımı devletime dayadım ve geldim oturdum iyi ki de oturmuşum ve pişmanlık asla yok içimde. Allah Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, polislerimizden, askerlerimizden ve siz basın mensuplarından razı olsun. Sonuçta bizim sesimizi siz evlatlarımıza duyurdunuz. Benim kardeşimin eylemden haberi varmış ve benim sesimi duymuş kendi isteğiyle gelip teslim olmuş. İyi ki de gelip teslim olmuş" diye konuştu.

"Biz yıllar önce mücadele veren nene Hatun'un torunlarıyız"

Zorla dağa kaçırılan gençlere ve ailelerine de çağrıda bulunan 4 çocuk annesi Hayriye Akyüz, "Çocuklarımız korkmasınlar, gelip güvenlik güçlerimize teslim olsunlar. Ailelerinde de asla çekinmesinler. Burada bulunan tüm anne ve babalar dört gözle evlatlarını bekliyor. Devletimize güvensinler gelip teslim olsunlar. Yazık günah onların gençliğine, bu çocuklar bizim geleceğimizdir. Ben buradan bütün ailelerde sesleniyorum. Değil ki seslenmek rica ediyorum; korkmayın gelin oturun çocuklarınıza seslenin, sesinizi çocuklarınıza duyurun. O çocuklara da bir öz güven gelsin gelip teslim olsunlar. Evde oturmak ile hiçbir şey yapılamıyor. Biz kadınlar güçlüyüz çünkü biz yıllar önce kanıtladık bunu güçlü olduğumuzu. Yıllar önce mücadele veren nene Hatun'un torunlarıyız. Onlar yıllar önce kanıtlamışlardı kadınların güçlü olduğunu bizlerde devamını getiriyoruz" şeklinde konuştu.