"Kardeşim Benim Projesi" ile Suriyeli ve Afgan çocuklar akranlarıyla kaynaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kardeşim Benim Projesi' ile Suriyeli ve Afgan çocuklar akranlarıyla kaynaşıyor - Son Dakika

"Kardeşim Benim Projesi" ile Suriyeli ve Afgan çocuklar akranlarıyla kaynaşıyor

6 saat önce

Nevşehir Yeni Nesil Spor Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında kentteki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler, Suriyeli ve Afgan akranlarıyla Nevşehir Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Nevşehir Yeni Nesil Spor Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında kentteki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler, Suriyeli ve Afgan akranlarıyla Nevşehir Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.


İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilciliğinin katkılarıyla yürütülen PRODES programı kapsamında finanse edilen "Kardeşim Benim Projesi" çerçevesinde, kentteki yerli ve yabancı öğrencileri kaynaştırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.


Projenin kültür sanat faaliyetleri arasında bulunan müze ziyaretleri ile çocukların Anadolu tarihini tanıması amaçlanıyor.


Psikolog Muhammet Kızmaz ile TÜGVA ve İHH gönüllüsü gençlerin eşliğinde Nevşehir Arkeoloji Müzesi'ni gezen çocuklar burada sergilenen tarihi buluntularla ilgili müze yetkililerinden bilgi aldı.


Proje Koordinatörü Oğuzhan Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürdürdükleri proje ile Türkiye'de misafir edilen çocuklarla yerli akranlarının kaynaşmalarını sağlamayı amaçladıkların,ı bu kapsamda çeşitli faaliyetlere düzenlediklerini belirtti.


Alkan, "Günümüzde, Müslümanların yaşadığı neredeyse tüm coğrafyalar saldırı altında. Bizler ülkemizde ağırladığımız mazlum çocukların bu topraklara sevdalı olmasını arzu ediyoruz. Projemizle aynı yaş grubunda yerli yabancı çocukların kaynaşmalarını sağlıyoruz. Bu savaşlar elbet bir gün sona erecek ve bugünün çocukları döndükleri ülkelerinde yarının büyükleri olarak daha güzel işlere imza atacaklardır." dedi.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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