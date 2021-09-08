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'KARDEŞİM BIÇAKLANDI' DİYEREK TELEFONUYLA AYRILDIĞI ARKADAŞININ DİJİTAL PARA HESABINI BOŞALTTI - Son Dakika

'KARDEŞİM BIÇAKLANDI' DİYEREK TELEFONUYLA AYRILDIĞI ARKADAŞININ DİJİTAL PARA HESABINI BOŞALTTI

08.09.2021 10:49

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHAPendik'te görüşme bahanesiyle telefonunu aldığı ve Kardeşim bıçaklandı herhalde diyerek ayrıldığı arkadaşının dijital para hesabındaki 12 bin 300 doları kendi hesabına aktardığı iddia edilen kişi kayıplara karıştı.

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Pendik'te görüşme bahanesiyle telefonunu aldığı ve Kardeşim bıçaklandı herhalde diyerek ayrıldığı arkadaşının dijital para hesabındaki 12 bin 300 doları kendi hesabına aktardığı iddia edilen kişi kayıplara karıştı. Hesabının boşaltıldığını söyleyen Doğan Güneş, polise giderek arkadaşından şikayetçi oldu.

Olay, geçen Çarşamba Pendik'te yaşandı. Bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan Doğan Güneş, bir süredir görüşmediği ve eskiden aynı firmada çalıştığı mekatronik mühendisi olan Burak A. ile bir kafede buluştu. İkili, dijital para borsası hakkında uzun süre sohbet etti. İddiaya göre, kafeden ayrılan iki arkadaş bir benzin istasyonu önüne geldiklerinde Burak A. çeşitli bahanelerle Doğan Güneş'in telefonunu alarak görüşmeler yaptı. Burak A. telefonla birlikte oradan uzaklaştıktan sonra Doğan Güneş, bir süre arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Yanıt alamayan Güneş, şüphelenerek dijital para hesabını kontrol etti. Hesabındaki paraların başka bir hesaba aktarıldığını gören Güneş, polis merkezine giderek arkadaşından şikayetçi oldu.

'AĞABEY KARDEŞİM BIÇAKLANDI HERHALDE.' DEDİ. AŞAĞI DOĞRU KOŞMAYA BAŞLADI

Yaşadıklarını anlatan Doğan Güneş, Eski iş arkadaşım beni aradı. Çarşamba akşamı kafede buluştuk. Genelde dijital para üzerine konuştuk, sohbet ettik. Telefonumu istedi. 'Bakabilir miyim, güncel coinler var' dedi. Onlara baktı. Yanımda başka bir arkadaşım da vardı. İki saat konuştuktan sonra evine doğru gittik. Arabayla bırakmak istedim. Durduk, panik havası yarattı. 'Kardeşimin telefonu evde, anahtarını unutmuş ben de anahtarımı unuttum ulaşabilir miyim' diyerek telefonumu aldı. 'Kardeşimin telefonu kapalı' dedi, birkaç arkadaşını aradı. 'Onların da telefonu kapalı' diyerek 'başına bir iş geldi' dedi. 'Sevgilisinin babası kalp krizi geçirmiş' dedi. Biz biraz daha panik yapınca 'Ağabey, kardeşim bıçaklandı herhalde' dedi. Telefonu şöyle bir kaldırdı, 'Beş dakikaya geliyorum' dedi. Aşağı doğru koşmaya başladı dedi.

HESABIMA GİRDİĞİMDE 12 BİN 300 DOLARIMI KENDİ HESABINA TRANSFER ETMİŞTİ

Arkadaşı olduğu için paniklediğini ve peşinden gitmediğini söyleyen Güneş, 5-6 dakika sonra 'bir arayalım, soralım' dedik. Aradım telefonunu açmadı, kendi telefonumu da açmadı. Sonra amcasını aradık arkadaşın. 'Böyle bir bıçaklanma olayı var mı' dedik. 'Bakayım' dedi, yarım saat sonra tekrar aradığımızda 'böyle bir olay yok' dedi. Karakola gittik durumu anlattık. Hastanelere baktık böyle bir bıçaklanma olayı var mı diye. Olmadığını öğrendik. Sonra anladık ki, bizi dolandırdı. Polislere tutanak tutturduk. Çünkü dijital hesabımı kontrol edemiyorum. Birkaç gün sonra hesabıma girdiğimde 12 bin 300 dolarımı kendi hesabına transfer etmişti. Babası ile görüştüğümde, 'zaten beni de 28 bin dolar dolandırdı' dedi. Olaydan bir gün sonra amcasıyla konuştum. 'Bu olayı nasıl çözebiliriz mağdurum' dedim. Amcası da diğer arkadaşlarını 800 bin lira dolandırdığını söyledi. 'Senin paranı verebilir ancak yerini bilmiyoruz' dedi. Babası ile orta yol bulmak için sohbet ettiğimde babası, oğlunun geçen hafta 'Amerika'ya gitmek istiyorum ama hesabımda 40 bin dolar olması gerekiyor' dediğini söyledi. Şikayetçi oldum. Olay olduktan 1 saat içinde dolandırıldığımızı anlayınca Çamçeşme Karakolu'na gittik. Sağ olsun karakoldaki arkadaşlar yardımcı oldu. Arkadaş hakkında arama kararı çıktığını ve sürecin artık onlarda olduğunu söylediler diye konuştu.

'KARDEŞİM BIÇAKLANDI' DİYEREK TELEFONUYLA AYRILDIĞI ARKADAŞININ DİJİTAL PARA HESABINI BOŞALTTI
'KARDEŞİM BIÇAKLANDI' DİYEREK TELEFONUYLA AYRILDIĞI ARKADAŞININ DİJİTAL PARA HESABINI BOŞALTTI
'KARDEŞİM BIÇAKLANDI' DİYEREK TELEFONUYLA AYRILDIĞI ARKADAŞININ DİJİTAL PARA HESABINI BOŞALTTI
'KARDEŞİM BIÇAKLANDI' DİYEREK TELEFONUYLA AYRILDIĞI ARKADAŞININ DİJİTAL PARA HESABINI BOŞALTTI

Doğan Güneş, İstanbul, Pendik, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KARDEŞİM BIÇAKLANDI' DİYEREK TELEFONUYLA AYRILDIĞI ARKADAŞININ DİJİTAL PARA HESABINI BOŞALTTI - Son Dakika


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